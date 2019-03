Še dva sončna in topla dneva, ki jima bo sledila hladna fronta

Območje visokega zračnega tlaka, ki nas je v zadnjih dneh februarja zalagalo s sončnim in rekordno toplim vremenom , je na začetku marca začelo slabeti in se s svojim središčem pomikati proti jugu. Naše kraje je v petek prešla prva v nizu vremenskih front, ki ji bo v začetku novega tedna sledila še ena. Ta bo nekoliko izrazitejša od prve in bo danes popoldne najprej dosegla atlantsko obalo, nato pa se bo počasi pomikala proti vzhodu in Slovenijo prešla v noči na torek.

Pred nami krasna nedelja

Pred vremensko spremembo nas čaka sončna in topla nedelja. Nebesno modrino bo nekoliko zastirala le prosojna oblačna koprena, ki pa ne bo prevelika ovira sončnim žarkom. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter in živo srebro potisnil zelo visoko. Najtopleje bo na vzhodu države, kjer se bo lokalno ogrelo do 20 stopinj Celzija. V osrednji Sloveniji in na Goriškem pričakujemo okoli 17 stopinj Celzija, v preostalem delu države pa se bodo termometri ustavili med 12 in 16 stopinjami Celzija.

Kako kaže v prihodnjih dneh?

Tudi nov teden bomo začeli s soncem, ob dotoku vse bolj vlažnega zraka pa se bo oblačnost predvsem nad hribovitimi predeli zahodne Slovenije povečala. Krepil se bo jugozahodni veter, ki bo najizrazitejši v popoldanskem času. Takrat bodo najmočnejši sunki na Štajerskem in v Prekmurju dosegali in lokalno lahko tudi presegali hitrost 70 kilometrov na uro, drugod v vzhodni in osrednji Sloveniji pa okoli 50 kilometrov na uro. Toplo bo s temperaturami, ki se bodo povzpele še nekoliko višje kot danes.

V noči na torek nas bo prešla hladna fronta. Padavine bodo najprej zajele zahodne in severne kraje, nato pa bo v le nekaj urah padavinski pas prešel večji del države. Največ padavin bo padlo na severu države, medtem ko bo ponekod na jugu lahko ostalo tudi suho. Ohladilo se bo in meja sneženja se bo v severni Sloveniji ob koncu padavin spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov.