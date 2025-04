Le še en lastnik zavrača odkup ob mariborski onkologiji

"Cenilec je ocenil eno stanovanje. Lastnik pa je zanj odštel več denarja, ker je moral kupiti dve stanovanji. Zdaj je podal vlogo na geodetski upravi, da se znova vzpostavi začetno stanje. V ta namen bo treba ponovno oceniti stanovanja, vsakega posebej, in to bi prineslo nekaj več denarja," je povedal odvetnik. Ocenjuje, da s tem ne bo težav, zato meni, da bo tudi s tem lastnikom kmalu dosežen dogovor.

Stanovalec, ki ponudbo za odkup še vedno zavrača, ima v lasti največje stanovanje v stavbi. Pridobil ga je z nakupom dveh manjših stanovanj, ki ju je kasneje združil. Kot pojasnjuje Berkovič, ju namerava zdaj pravno znova razdružiti in po novi cenitvi računa na višjo ocenjeno vrednost nepremičnine.

Država je lastnikom stanovanj v stavbi na Masarykovi, ki je ostala ujeta znotraj kompleksa Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor, 1. aprila predložila nove ponudbe za odkup njihovih stanovanj, ki vsebujejo dodaten pribitek v višini 10 odstotkov. Po besedah vodje državnega urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Ivana Osrečkega je to najvišja možna ponudba, sicer bo treba v postopek razlastitve.

Dogovor s stanovalci je potreben za predvideno rušitev stavbe v Masarykovi ulici, s čimer bi klinični center pridobil več prostora okoli razširjenega onkološkega oddelka. Širitev oddelka se medtem nadaljuje, čeprav so nezadovoljni stanovalci sprožili upravni spor, ki bi lahko vplival na pridobitev uporabnega dovoljenja za prizidek. Ta naj bi bil zgrajen do jeseni 2026 in bo stal le nekaj decimetrov od omenjene stavbe v Masarykovi ulici.