Še en policist pijan povzročil prometno nesrečo

Potem ko smo poročali o tem, da so za volanom pijanega ujeli šefa mariborskih kriminalistov Roberta Mundoin okrožno državno tožilko iz Murske sobote, spet poročamo o pijanem policistu, ki je povzročil prometno nesrečo.

Po naših neuradnih informacijah naj bi bil Jože Pasar, bivši komandir postaje prometne policije Kranj in sedanji vodja Operativno komunikacijskega centra PU Kranj, med 15.2 in 27. februarjem udeležen v prometni nesreči brez telesnih poškodb. Pasar naj bi napihal krepko nad dovoljeno mejo alkohola v izdihanem zraku, in sicer po naših informacijah nad 0.52 mg/l. O dogodku javnosti pristojni organi v času dogodka niso obvestili.

Danes so nam s PU Kranj potrdili, da je bil uslužbenec Policijske uprave Kranj udeležen v prometni nesreči: "Potrjujemo, da je bil uslužbenec Policijske uprave Kranj prejšnji mesec v prostem času zaradi kombinacije neprilagojene hitrosti vožnje in vpliva alkohola nad dovoljeno mejo udeležen v prometni nesreči z materialno škodo na območju Ljubljane. Globo za prekršek glede hitrosti je že poravnal, postopek v povezavi z alkoholom, ki je tudi prekršek, pa poteka pred pristojnim okrajnim sodiščem.

Prejel pisno opozorilo pred redno odpovedjo

Kot so dodali, "je po opravljenem ogledu je uslužbenec o dogodku prvi sam obvestil direktorja policijske uprave, ki je pristojni službi proti njemu takoj naročil uvedbo notranjevarnostnega postopka. V postopku je bil predlagan in s strani generalne direktorice policije tudi sprejet ukrep izdaje pisnega opozorila pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Opozorilo je že bilo tudi izdano. Zaradi nemotenega opravljanja nalog se proti uslužbencu izvaja tudi organizacijski ukrep začasne napotitve na drugo delo."

Pripominjamo, da od policistov pričakujemo primerna ravnanja tako v službenem kot v prostem času in je bilo tako stališče upoštevano tudi v tem primeru, kjer se delavcu očita hujša kršitev pogodbenih in drugih obveznostih iz delovnega razmerja, so dodali na PU Kranj.