Še en politični kviz, a zabavnejši

Raziskava povprečnega volivca je narejena za devet strank, SD, SDS, Levico, LMŠ, NSi, SAB, SNS, DeSUS in Gibanje Svoboda, opisuje pa najljubše hobije, odnos do politike, kaj volivci strank delajo v prostem času, kakšen imajo odnos do ekologije, družbe in koronavirusa ter kakšna je njihova samopodoba. Ponujene možnosti so se največkrat pojavljale kot izbira povprečnih volivcev, zato izberite tisto, kar vam je najbližje, saj velikokrat ne boste našli najljubšega odgovora – tako kot se velikokrat zgodi pri volilnih izbirah.