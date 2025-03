Še en posnetek nasilja na Ptuju: skupina močno oklofutala žrtev

Kot smo poročali, se je na družbenih omrežjih pojavil posnetek novega medvrstniškega nasilja, ki naj bi se zgodilo na Ptuju. Skupina mladega fanta, ki mora klečati na tleh, udarja v obraz. Potem pa smo bili seznanjeni še z enim posnetkom domnevno istih storilcev, ki izvajajo medvrstniško nasilje. Skupina fantov in dekle obstopijo žrtev. Potem jo dva fanta in dekle močno oklofutajo in udarijo v obraz. Tudi tega posnetka zaradi eksplicitne vsebine ne bomo objavili. So pa, da so z njim seznanjeni, potrdili na PU Maribor. "Policisti PP Ptuj so po dosedanjem preverjanju seznanjeni z obstojem dveh posnetkov nasilnih ravnanj mladih, objavljenih na družbenih omrežjih, in v obeh primerih intenzivno zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilništva, v enem primeru tudi neupravičenega slikovnega snemanja," so sporočili.

Na PU Maribor poudarjajo: "Ostro obsojamo vsa nasilna dejanja – ta so nedopustna in zavržna. Sume nasilnih ravnanj, še posebej, ko so žrtve mladoletniki ali otroci, obravnavamo z vso resnostjo in odgovornostjo, pri čemer si prizadevamo za čim prejšnjo izsleditev storilcev, njihovo ustrezno procesiranje ter zaščito žrtev. Tako smo tudi v tem primeru nemudoma začeli z zbiranjem obvestil in vseh zakonsko predpisanih ukrepov," so zapisali.

Če si žrtev medvrstniškega nasilja: Ignoriraj nasilneža. Reci odločen NE in pojdi stran. Povej prijatelju. Povej v šoli. Povej doma staršem. Povej in zaupaj policistu. Vsako nasilje lahko prijaviš Policiji na 113.

Prav tako so pozvali vse, ki imajo kakršnekoli informacije o škodljivih ravnanjih – bodisi žrtve, vrstnike ali svojce – naj to nemudoma prijavijo Policiji. "Nasprotno pa odsvetujemo širjenje nepreverjenih informacij ali celo deljenje posnetkov dejanj, saj to lahko dodatno škoduje tako preiskavi kot žrtvam."

Ptujski Center za socialno delo: Žrtvam želimo sporočiti, da niso same

V zvezi z informacijo, da na Ptuju deluje tolpa mladostnikov, ki so nasilni, nimamo informacij, odgovarjajo na ptujskem CSD, kjer so za dogajanje izvedeli na spletu. Center za socialno delo v primerih medvrstniškega nasilja povabi na pogovor mladostnike in starše ter jim med drugim ponudi oblike pomoči, pojasnjujejo. "Zelo pomembno je, da mladostnik, ki je bil žrtev nasilja, o svojih stiskah čim prej spregovori in jih na tak način začne predelovati ter, da se zaveda, da ni sam, da obstaja strokovna pomoč in je možno okrevanje. Zelo pomembno je tudi, kako se odzovejo starši, da svojemu otroku ponudijo pomoč, ga razumejo, da se čuti v domačem okolju varen, sprejet."

Prav tako je zelo pomembno, kako se odzovejo starši mladostnika oziroma mladostnikov, ki so izvajali nasilje, da ne gledajo vstran, da ne minimalizirajo dejanja svojega otroka, da ne iščejo razlogov za otrokovo dejanje zgolj v drugih ali drugje, ampak, da se z njim pogovorijo, da poiščejo zanj ustrezno pomoč, kjer bo prav tako lahko predeloval svoja čustva in se učil obvladovati jezo, pozivajo.

Prav tako je zelo pomembno tudi sporočilo družbe, da je nasilje nedopustno in da se konflikti, težave in zamere ne rešujejo na agresiven način, kakršnemu smo bili priča v dogodku, ki je včeraj bil na spletu, dodajajo. Zato je pomembno, da tudi institucije opravimo svojo nalogo, da se med seboj povežemo, pristopimo timsko, z namenom podpore in pomoči ter z namenom preprečevanja nadaljnjega nasilja, poudarjajo.

Z vpletenimi bomo opravili pogovorite in ravnali v skladu s svojimi pristojnostmi oz. pooblastili. "Žrtvam medvrstiškega nasilja in tistim, ki so priča nasilja oziroma vsem, ki za nasilje izvedo, pa želimo sporočiti, da niso sami, da obstaja strokovna pomoč, ki jo bodo zagotovo rabili ob soočanju s posledicami nasilja in predelovanju čustev ob tem; predvsem pa naj obvestijo pristojne institucije, v primerih neposrednega izvajanja nasilja, najprej policijo, sicer pa jim lahko na centru za socialno delo ponudimo oblike pomoči, kot je svetovanje, prav tako jih bomo informirali o drugih oblikah pomoči v našem lokalnem okolju," sporočajo.

Policija: Razlogi za nasilna dejanja različni

V splošnem Policija pojasnjuje, da med pogostejša obravnavana kazniva dejanja, v katerih je bila osumljena oseba stara med 14 in 18 let, žrtev pa je otrok, ki še ni dopolnil 18 let, na območju PU Maribor uvrščajo: nasilništvo, povzročitev lahke telesne poškodbe, grožnje in prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva, izsiljevanje, neupravičena proivodnja in promet s prepovedanimi drogami, ter druge.

Razlogi za nasilna dejanja mladih so različni, od potrebe po dominantnosti, lahko je posledica vzgoje ali videnih vzorcev v družinskem okolju, ali pa zgolj dokazovanje in postavljanje pred drugimi, naštevajo. Nasilje lahko izvaja posameznik ali pa nasilje izvaja skupina mladoletnikov. Ne smemo zanemariti še dejavnike tveganja, kot so alkohol, prepovedane droge, nasilje v družini itd. O vseh dogodkih, s katerimi je policija seznanjena, obvešča pristojne centre za socialno delo (ne glede ali gre za protipravno ravnanje, kaznivo dejanje ali prekršek ali če dogodek ni v pristojnosti policije).

Vse tovrstne primere je potrebno resno in strokovno obravnavati, predvsem pa takoj ob zaznanem nasilju. Največkrat so prve institucije, ki so seznanjene z medvrstniškim nasiljem, šole. Včasih o izkušnji nasilja spregovori otrok sam, včasih njegovi sošolci/vrstniki ali starši, veliko primerov (predvsem fizičnega nasilja) lahko zaznajo učitelji sami. Dejstvo je, da je zaradi medvrstniškega nasilja prizadeto otrokovo dostojanstvo in fizična ali spolna nedotakljivost ter kršene njegove pravice. Otrok lahko občuti strah, nemoč, krivdo, sram, poudarjajo.

Pomembna je tudi vloga staršev, izpostavljajo tudi policisti: "Takoj, ko prepoznajo nenavadno obnašanje otroka, se morajo z njim pogovoriti. Lažje to storijo starši, ki ves čas komunicirajo z otrokom, se z njim pogovarjajo, jim otrok zaupa in tako jim bo zaupal tudi neprijetno izkušnjo.Pri tem še poudarjamo, da se je potrebno z otroki tako v šolskem kot domačem okolju ves čas pogovarjati, pridobiti njihovo zaupanje, da bodo znali in zmogli poiskati pomoč v primerih nasilja, obenem pa s tem otroke naučimo tudi odgovornega ravnanja."