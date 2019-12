Še en potrjen primer ošpic na škofjeloškem, letos skupno 27 obolelih

V Zdravstvenem domu Škofja Loka so v ponedeljek obravnavali dva bolnika, ki sta kazala znake ošpic. Za oba se je izkazalo, da ošpic nimata. Prvi bolnik, pri katerem so v ponedeljek posumili na ošpice, je prišel v zdravstveni dom nenapovedano, zato so po obravnavi bolnika ravnali po navodilih epidemiologov - dve uri so zračili prostore, kjer sta se bolnika zadrževala, in obvestili vse, ki so bili tisti čas prisotni v ambulanti.

V soboto so sicer obravnavali bolnika, za katerega so potrdili virus ošpic, ampak ker je ta pred obiskom zdravnika ravnal pravilno in prvo poklical v zdravstveni dom, so ga obravnavali v izolirnem prostoru in se prenos virusa ni zgodil, je pojasnil direktor ZD prim.dr. Aleksander Stepanović, dr.med. "Inkubacijska doba je sedem do osemnajst dni," je še poudaril Stepanović in dodal, da seveda ne morejo vedeti, s koliko ljudmi je okuženi posameznik bil v stiku zunaj zdravstvenega doma.

Prvi primer ošpic v novembru vnesen iz tujine

V izbruhu ošpic, ki ga je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) obravnaval v novembru in decembru, je do sedaj zbolelo sedem odraslih oseb. Prvi primer je bil vnesen iz tujine, od njega pa se je bolezen prenesla še na 6 oseb. Ena oseba se je cepila, za ostale pa ni podatka o cepljenju. Poleg omenjenega izbruha je NIJZ konec novembra in v začetku decembra zabeležil še po en primer laboratorijsko potrjenih ošpic, ki pa predvidoma nista epidemiološko povezana s primeri iz obravnavanega izbruha ali med seboj. V novembru in decembru je bilo tako skupno devet zbolelih z ošpicami – v enem primeru je šlo za otroka, drugi so bili odrasli.