Še en sum na okužbo z ošpicami

"Mi se trudimo narediti vse, kar je v naši moči, da ne bi prišlo do širjenja okužbe na ostale paciente v zdravstvenem domu in da zagotovimo normalno delo za ostale ambulante," je pojasnil Stepanović.

Oseba je pred obiskom zdravstvenega doma danes ponoči poklicala, zato so jo pregledali ločeno od ostalih pacientov in jo napotili na nadaljnjo obravnavo.

Direktor škofjeloškega zdravstvenega doma Aleksander Stepanović je potrdil, da pri še eni osebi sumijo na okužbo z ošpicami. Rezultate bodo prejeli še danes. Če se sum potrdi, bo to letos že 42 primer okužbe s to izredno nalezljivo boleznijo.

Da bi delovali preventivno, paciente pri vhodu v zdravstveni dom, pričaka reševalec, ki povpraša o simptomih in če so bili v stiku z ošpicami. Trenutno imajo pripravljen en prostor za izolacijo. Če bodo pa dodatne potrebe, pa so na vezi s pristojnimi organi, da tudi to zagotovijo.

Na vprašanje, kaj svetuje Škofjeločanom, odgovarja, da pokličejo izbranega zdravnika, če opazijo znake, podobne ošpicam in se držijo navodil. Tiste, ki se niso cepili, pa poziva, da to storijo. V Škofji Loki je namreč prišlo do prvega izbruha, ko je oseba virus ošpic prinesla iz Belgije, okužila šest oseb, eden od njih jih je nato okužil še devet.

V Sloveniji delež cepljenih proti ošpicam upada in je s 93 odstotki pod priporočljivo mejo 95 odstotkov. Kako težak je lahko potek bolezni, kaže osebna izpoved matere in žene, katere otrok in mož sta zbolela.