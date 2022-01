Še en udarec za Pečečnika: sodišče parcelo z vrtovi prisodilo Fondovim blokom

Zgodba prenove propadlega Plečnikovega stadiona v Ljubljani dobiva nove razsežnosti. Namreč, sodišče je v postopku ugotovitve skupnega pripadajočega zemljišča, ki so ga prebivalci naselja Fond ob stadionu začeli jeseni 2009, tudi parcelo z vrtovi prisodilo naselju. To parcelo je Mestna občina Ljubljana kot svoj delež vložila v podjetje Bežigrajski športni park (BŠP), ki vodi projekt prenove te kulturne ustanove.

Ker gre za sklep na 1. stopnji, na katerega je mogoča pritožba, smo se obrnili na BŠP in MO Ljubljana za njihov odziv in morebitno napoved pritožbe na odločitev sodišča. Na njihove odzive še čakamo.

"Prebivalci odločitev sodišča pozdravljamo in dodajamo, da smo takšen izid 12-letnega postopka pričakovali, saj je skladen z zakonom, do iste ugotovitve, namreč da parcela z vrtovi pripada naselju, pa sta prišla tudi oba sodna izvedenca, ki sta v preteklih letih v postopku pa nalogu sodišča podala svoji mnenji," je v sporočilu medijem v imenu Koordinacijskega odbora stanovalcev Fondovih hiš zapisala Karmen Stariha .

Stanovalci Fondovih blokov že vrsto let bijejo bitko s podjetjem Bežigrajski športni park športni marketing d.o.o., ki vodi projekt prenove, medtem ko MOL nastopa kot eden izmed treh družbenikov (poleg OKS in GSA, poslovno svetovanje d.o.o.). Pravijo, da ne nasprotujejo prenovi stadiona, pač pa se ne strinjajo s predvideno projektno zasnovo, ki po njihovih stališčih premočno posega v samo Plečnikovo zapuščino in jo kot tako močno spreminja. Na parceli, kjer so sedaj vrtovi, je namreč predvidena gradnja treh prostostoječih poslovnih objektov.