Še en uslužbenec policije pijan sedel za volan

Leta in leta opozoril, da alkohol enostavno ne sodi v promet, se očitno še vedno niso prijela prav tistih, ki skrbijo za varnost na naših cestah – in tudi kaznujejo voznike, ki pregloboko pogledajo v kozarec. Konec decembra je napihal še en uslužbenec Policije, ki je pijan sedel za volan službenega vozila. Šlo naj bi za policijskega inšpektorja specialista Marka Kosa, zaposlenega v Centru za varovanje in zaščito Generalne policijske uprave, kjer pa so potrdili le, da zoper uslužbenca vodijo postopek zaradi odklonskega vedenja. In da imajo do vožnje pod vplivom alkohola ničelno toleranco.