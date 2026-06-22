Še ena burna noč: poplavljeni objekti, udari strel in podrta drevesa

Močnejši sunki vetra z močnim dežjem so podirali drevesa in poplavljali objekte, je sporočil center za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje. Zabeležili so tudi nekaj udarov strel, ki so poškodovale stanovanjski objekt ter zanetile požar na objektu in drevesu. Največ posredovanj je bilo na območju regijskih centrov Celje, Kranj, Ljubljana in Nova Gorica, po en dogodek so zabeležili tudi na Škofljici, Igu ter v Dolu pri Ljubljani. Po zbranih podatkih je do zgodnjih jutranjih ur na terenu posredovalo 22 gasilskih enot.
Kaj nas čaka?
Danes bo sprva precej jasno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija.
Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte. V notranjosti bo ponekod pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj Celzija.
V sredo bo sončno, popoldne bo nastala kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V četrtek bo pretežno jasno in spet bolj vroče, napoveduje Arso.
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