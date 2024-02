Še ena napaka: obsežno operirali bolnika, ki raka prostate ni imel

Minuli teden je prah dvignil primer, ko so bolniku, ki raka ni imel, odstranili želodec. A kot kaže, ne gre za prvi takšen incident. Na Inštitutu za patologijo Medicinske fakultete na ljubljanski univerzi so maja 2023 napačno diagnosticirali raka na prostati in pacienta operirali obsežneje, kot bi ga sicer.

Po tem, ko smo poročali o bolniku, ki so mu zaradi zamenjave tkiv operirali želodec, na dan prihaja še ena podobna zgodba. Kot poroča MMC, so na Inštitutu za patologijo Medicinske fakultete bolniku zaradi suma na rak prostate vzeli vzorec tkiva, na podlagi katerega so postavili diagnozo raka. Po preverjanju pa so nato ugotovili, da je prišlo do napake pri procesiranju vzorca in posledično do postavitve napačne diagnoze raka pri bolniku.

Na osnovi tega, torej napačnega patološkega izvida, kliničnih okoliščin in slikovnih izvidov, so v UKC Ljubljana izvedli kirurški poseg, ki pa je bil obsežnejši, kakor bi bil v primeru negativnega patohistološkega izvida. Na UKC Ljubljana so za MMC povedali še, da bi bil tudi sicer pri pacientu indiciran operativni poseg, in dodali, da je pacient po operaciji okreval v skladu s pričakovanji.

Inštitut za patologijo Medicinske fakultete je sicer že po opravljeni operaciji in rutinskem pregledu odstranjene prostate posumil na napako pri procesiranju in o tem tudi obvestil UKC Ljubljana. Izvedli so varnostni pogovor med vodstvom Urološke klinike in Inštituta za patologijo, na katerem so primer analizirali in tudi sprejeli korektivne ukrepe. Zagotovili so še, da so o rezultatu analize takoj obvestili pacienta, ki zdravljenje nadaljuje v Urološki ambulanti ljubljanskega UKC-ja.