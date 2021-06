Še ena prijava o domnevno pobegli pumi, iskanje ni bilo uspešno

Že včeraj smo poročali, da so lendavski policisti prejeli prijavo občana, ki naj bi domnevno pumo zagledal med vinogradi v Lendavskih goricah. Na kraj so bili takoj napoteni policisti, toda sledi o omenjeni živali takrat ni bilo več. Občan, ki je v vinogradu zagledal žival, je policistom postregel s fotografijo, na podlagi katere pa bi lahko težko ugotavljali, za katero žival gre, saj je bila na posnetku zelo približana in kakovost fotografije je bila tudi slabša, so pojasnili na PU Murska Sobota.