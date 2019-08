Še ena Slovenka, ki bo zaznamovala politiko ZDA?

Urška Velikonja, mama, doktorica, predavateljica in zdaj še nominiranka za enega pomembnejših položajev v finančni industriji. Slovenka, ki že leta živi in dela v ZDA, kjer poučuje gospodarsko in pogodbeno pravo, njena specialnost pa: gospodarski kriminal. Zaradi študij, ki že zdaj spreminjajo tudi delo ameriške agencije za trg vrednostnih papirjev, imenovane SEC, jo citirajo Bloomberg, Wall street Journal, New York Times, The Econimist, česar se še kako dobro zavedajo tudi njeni študenti.

Njen domet pa je že zdaj bistveno širši od univerzitetne predavalnice. Kot pravi, je že večkrat sodelovala z ameriškim kongresom, senatom ali vladnimi agencijami, tudi SEC, ki je celo vpeljala nekatere njene predloge. Kljub temu iz Slovenije tovrstne pobude ne pridejo.

Očitno se je tega končno zavedla tudi ljubljanska pravna fakulteta, saj je bila Urška Velikonja od december lani do januar letos pri njih končno gostujoča profesorica. Očitno še ravno pravi čas, saj bo imela v prihodnje morda manj časa, sploh če ji uspe veliki met in postane ena od le petih članov Komisije za vrednostne papirje in borzo. Po poročanju Reutersa, Demokratska stranka namreč razmišlja, da bi za izpraznjeno mesto predlagala njo ali pa odvetnico Caroline Crenshaw. Do položaja je sicer še dolga pot, saj komisarje imenuje predsednik ZDA, vsaj dva morata biti iz nasprotne stranke, pred tem morajo prejeti tudi večinsko podporo v senatu.