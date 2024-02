Še ena sporna pogodba Švarc Pipanove?

Iz dokumentov, ki so jih pridobili na Delu , je razvidno, da so se dogovorili, da najemnik ne more enostransko odpovedati pogodbe pred iztekom desetih let, prav tako so najeli še dodatne prostore in zvišali najemnino.

Celjskim tožilcem po novem prostore za 22.305 evrov na mesec oddaja družba Mrkulić Company v lastni znanega poslovneža iz Sarajeva. Pred tem je prostore oddajala družba Nordis, katere zastopnik Miha Kozamernik je pred prodajo objekta poslovnežu iz BiH 27. junija lani s takratno pravosodno ministrico Dominiko Švarc Pipan podpisal novo pogodbo, v kateri so zapisali, da bo celjsko tožilstvo prostore najemalo deset let z možnostjo petletnega podaljšanja.

Kot so za omenjen časnik ocenili nepremičninski strokovnjaki, taka pogodba objektu avtomatično zviša vrednost. Ali se je tega ob junijskem podpisu pogodbe zavedala Švarc Pipanova, ni znano. Najmanj nenavadno je tudi, da večina takšnih pogodb, ki jih sklene pravosodno ministrstvo, ni sklenjenih na način, kot je pogodba za celjsko tožilstvo.

Kdo je sodeloval pri oblikovanju te pogodbe, na ministrstvu sicer niso želeli razkriti. Iz funkcij, ki so jih popisali v odgovoru na vprašanja časnika, je mogoče sklepati, da so pri tem poslu nastopali isti akterji kot ob spornem nakupu stavbe na Litijski v Ljubljani, torej Simon Starček kot vodja službe za nepremičnine in investicije ter Uroš Gojkovič kot generalni sekretar ministrstva. Tudi to pogodbo pa je praktično nemogoče razveljaviti.

Lastnik prostorov, kjer deluje celjsko sodišče, Sajo Mrkulić bo tako v desetih letih tako na svoj transakcijski račun iz proračuna prejel več kot 2,6 milijona evrov.

Švarc Pipanova ni zaznala nepravilnosti v novi pogodbi

Švarc Pipanova je ob odhodu z današnje seje vlade pojasnila, da je bila prva pogodba za najem omenjenih prostorov sklenjena leta 2004, od takrat pa se je sklepala za triletna obdobja. Lani je ministrstvo sklenilo desetletno pogodbo, ki se lahko s pisnim predlogom katere od strank še podaljša, in sicer šest mesecev pred iztekom. Ministrica je zatrdila, da ob prvem pregledu pogodbe in aneksa zaradi spremembe lastnika ni zaznala nepravilnosti. Po njenih besedah gre za klasično najemno pogodbo.

"Za zdaj ne vidim indicev kakšnih nepravilnosti, če bomo na to opozorjeni, ali jih bomo zaznali, bomo to raziskali," je napovedala. Pogodba pa je bila po pojasnilih Švarc Pipan lani sklenjena na novo, ker je šlo za najem tudi dodatnih prostorov v izmeri približno 240 kvadratnih metrov in parkirno mesto. Kot je še dodala, ima ministrstvo sklenjenih več kot 60 najemnih pogodb, dolgoročne pogodbe so precej pogoste, kot tudi najem za nedoločen čas. "Dolgoročnejši najem tudi predstavlja stabilnost za uporabnika," je poudarila Švarc Pipan.

Sama je sicer v preteklih tednih že napovedala pregled morebitnih drugih nepravilnostih pri poslih ministrstva, verjetno bo s tem nadaljevala tudi njena naslednica, je dejala.

Doslej so se tako pojavili določeni sumi nepravilnosti pri gradnji zapora v Dobrunjah, a ne v povezavi z osnovno pogodbo o gradnji, temveč z vprašanjem odvoza gradbenih odpadkov. V tem delu projekt v Dobrunjah pregledujejo, je dejala Švarc Pipanova. Glede projekta obnove stavbe na Jesenicah pa so se po njenih besedah pojavili sumi nepravilnosti glede štirih stanovanj v objektu, ki v pogodbi niso navedena, so pa bila navedena v vlogi za gradbeno dovoljenje. "Če se bo pokazalo še kaj, bomo pregledovali tudi to," je še zatrdila Švarc Pipan.

Pri več projektih, kjer so se pokazale nepravilnosti, je sicer kot vodja službe za nepremičnine sodeloval Simon Starček. A po besedah Švarc Pipan zaradi njegove odsotnosti še niso opravili razgovora z njim ali pridobili dodatne dokumentacije, ki bi jo potrebovali za razjasnitev določenih okoliščin pri posameznih poslih.