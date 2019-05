Še ena zlata najdba: v Črnomlju nažličkali zlatnik

Arheološka odkopavanja, ki že dlje časa potekajo v Beli krajini, so znova poskrbela za presenečenje. Po odkritem keltskem zlatniku v Podzemlju pred letom dni so tokrat pod eno od ulic v Črnomlju našli zlati kovanec. Preliminarna ocena s terena je, da gre za poznoantični kovanec tipa tremissis, ki naj bi bil v plačilnem prometu konec četrtega stoletja našega štetja.

Izkopavanja na Ulici Mirana Jarca v Črnomlju pod vodstvom Alenke Jovanović in Slobodana Olića potekajo že od spomladi 2018. Od cerkve sv. Petra, kjer je bila na območju nekdanjega mestnega pokopališča odkrita množica srednjeveških in novoveških grobov (1300–1806), pa vse do trga pri cerkvi sv. Duha, je na plan prišlo veliko zanimivih najdb, je zapisal zgodovinarJanez Weiss, vodja Mestne muzejske zbirke Črnomelj. Pridobili so tudi novo mikrotopografsko podobo mesta v preteklosti. "Ta marsikje preseneča in dopolnjuje naše razumevanje razvoja Črnomlja," pravi Weiss.

Je pa arheologom zagotovo zelo polepšala dolgotrajna izkopavanja ponedeljkova najdba, ko je Jovanovićeva pri pregledu poznoantične plasti našla zlati kovanec. Ta spada v čas pozne antike, ko je bilo krščanstvo že uradna vera rimskega imperija, in nosi tudi temu primerno simboliko. Kot pojasnjuje Weiss, je preliminarna terenska ocena, da gre za kovanec tipa tremissis ('tretjinec'), ki pomeni 'tretjino (denarne) enote'. Polni zlati kovanec solidus je namreč imel težo 4,5 g zlata, tremissis pa okoli 1,5 g. Tovrstni kovanci so prišli v plačilni promet ob koncu 4. stoletja našega štetja za časa cesarja Teodozija (I.) Velikega (379–395) in so obstali v uporabi še stoletja po propadu rimskega cesarstva.

Kaj je upodobljeno na zlatniku? "Na sprednji strani (avers) je po klasičnem rimskem vzoru upodobljen cesar s tiaro, okoli katerega se vije težko berljiv napis. Očitna je začetna formula DN (D[ominus] N[oster]), 'Naš gospod', kateri sledi izjemno težko berljivo ime vladarja. Zdi se, da beremo črke LIBSEV, kar bi pomenilo LIB[ius] SEV[erus], ime rimskega cesarja med letoma 461 in 467, vendar to ni gotovo. Napis se zaključi s formulo AVG (AVG[ustus]), 'prevzvišeni', kar je vladarski naziv. Osrednje polje zadnje strani (revers) zajema križ, okoli katerega je lovorjev venec, spodaj pa napis COMOB, ki pomeni COM[itatus] OB[ryziacum] in označuje novce, kovane iz čistega zlata v cesarski kovnici oziroma na cesarskem dvoru."

