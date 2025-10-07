Svetli način
Še eno leto za Windows 10: Kaj to pomeni za naše računalnike?

07. 10. 2025

STA
Microsoft bo v Evropskem gospodarskem prostoru brezplačno podaljšal podporo za Windows 10, in sicer do 13. oktobra 2026, so sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije. Če po letu 2026 podpore ne bo znova podaljšal, bo več milijonov računalnikov treba zavreči, svarijo v zbornici.

Windows 10 FOTO: Reuters

Uporabniki bodo tako še eno leto prejemali varnostne posodobitve brez dodatnih pogojev ali shranjevanja podatkov v Microsoftovo oblačno storitev OneDrive. Microsoft je odločitev po navedbah Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) sprejel na zahtevo potrošniških organizacij, ki pa so le delno zadovoljne, saj da gre le za "začasno zmago".

Delujoči računalniki za odpad

"Če Microsoft po letu 2026 podpore ne bo znova podaljšal, bo več milijonov povsem delujočih računalnikov postalo ranljivih in brez zaščite. Za mnoge uporabnike bi to pomenilo, da morajo zavreči računalnike, ki še vedno delujejo brez težav, zgolj zato, ker jih ni mogoče nadgraditi na Windows 11," so zapisali v zbornici.

Po ocenah potrošniških organizacij je takšnih naprav okrog 850 milijonov, kar pomeni ogromno finančno breme za potrošnike, so izpostavili v ZPS. Microsoftu so znova očitali namerno skrajševanje življenjske dobe izdelkov. "To ne le povečuje količino elektronskih odpadkov, temveč tudi spodkopava evropske cilje glede trajnostnih digitalnih izdelkov in pravice do popravila," so opozorili.

Nadgradnja na Windows 11 ni mogoča na vseh računalnikih

Po prvotnem Microsoftovem načrtu bi uradno podporo Windowsu 10 zagotavljali do vključno 13. oktobra. V praksi bi to med drugim pomenilo, da od 14. oktobra za ta operacijski sistem ne bi več zagotavljali varnostnih posodobitev, kar pomeni, da bi bile naprave z njim izpostavljene tveganjem na področju varnosti, zasebnosti in skladnosti. V ameriškem tehnološkem velikanu uporabnikom svetujejo brezplačno nadgradnjo na Windows 11, kar pa na vseh računalnikih ni mogoče.

Windows je najbolj razširjen operacijski sistem na namiznih računalnikih. Po podatkih portala Statcounter ima eno od njegovih različic nameščeno okoli 72 odstotkov namiznih računalnikov po svetu.

