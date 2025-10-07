Še eno leto za Windows 10: Kaj to pomeni za naše računalnike?

Uporabniki bodo tako še eno leto prejemali varnostne posodobitve brez dodatnih pogojev ali shranjevanja podatkov v Microsoftovo oblačno storitev OneDrive. Microsoft je odločitev po navedbah Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) sprejel na zahtevo potrošniških organizacij, ki pa so le delno zadovoljne, saj da gre le za "začasno zmago".

"Če Microsoft po letu 2026 podpore ne bo znova podaljšal, bo več milijonov povsem delujočih računalnikov postalo ranljivih in brez zaščite. Za mnoge uporabnike bi to pomenilo, da morajo zavreči računalnike, ki še vedno delujejo brez težav, zgolj zato, ker jih ni mogoče nadgraditi na Windows 11," so zapisali v zbornici.

Po ocenah potrošniških organizacij je takšnih naprav okrog 850 milijonov, kar pomeni ogromno finančno breme za potrošnike, so izpostavili v ZPS. Microsoftu so znova očitali namerno skrajševanje življenjske dobe izdelkov. "To ne le povečuje količino elektronskih odpadkov, temveč tudi spodkopava evropske cilje glede trajnostnih digitalnih izdelkov in pravice do popravila," so opozorili.