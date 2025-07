Še eno srečanje z medvedom: na Idrijskem se je zver zapodila proti sprehajalcu

Danes zjutraj ob 9.04 je občan obvestil Policijo o bližnjem srečanju z medvedom v gozdu v bližini naselja Zavratec na območju Idrije.

Moški je bil na sprehodu, ko je nenadoma iz gozda proti njemu stekel medved. Ker se pred zverjo ni imel kam umakniti, je dvignil roke in začel kričati. Medved se je nato približno dva metra od njega ustavil in se za trenutek umaknil.

A ko se je moški umikal nazaj, se je žival še enkrat zapodila proti njemu in se pred njim spet ustavila. Ko je moški dobil dovolj prostora, se je umaknil, medved pa je stekel v gozd in izginil, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

O srečanju so že obveščene pristojne službe.