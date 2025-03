Se gradnja hiše danes sploh še splača?

Leto 2019 je bilo za Evo in Matica Karpeta iz Ljubljane prelomno. Takrat sta se namreč odločila uresničiti svojo dolgoletno željo. Za svojo štiričlansko družino zgraditi hišo. "Hiša je bila vedno želja, ker se mi zdi, da je kvaliteta življenja boljša. Imaš vrt, sploh za otroke, in imaš nek svoj mir. Rekla sva si, da bi mogoče vseeno poskusila s hišo, ker imava izkušnje z družino. Pri obeh so tudi starši gradili," pove Eva.

Zazidljivo parcelo sta kupila v Domžalah, a že kmalu po nakupu sta se soočila s prvim zapletom. "Ko smo začeli pridobivati služnosti. Za vodovodni priključek smo potrebovala soglasje soseda, ki se je takrat odločil, da ne podpiše občini, čeprav nama je podpisal. In potem sva morala iti v nakup ceste, kar je pomenilo dodatne stroške za naju," razlaga Eva. Natančneje, deset tisoč evrov nepredvidenih stroškov ter pet mesecev dodatnega dela. "Podaljšalo se je mogoče tudi zaradi tega, ker je občina odobrila, da bo priključke krila ona. Treba je bilo narediti tri priključke za tri novogradnje in je bilo treba vleči sekundarni vodovod," pojasni Matic. Deset tisočakov torej ni padlo na njuno družino, ampak jih je krila občina. "Z odkupom ceste sva postala lastnika, dala služnosti občini, vodovod pa je potem krila občina, kar je pa bil dodaten strošek."

Pridobivanje soglasij od sosedov ter na drugi strani pridobivanje mnenj, ki jih dodelujejo občine in upravljalci, so sicer predpogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. A ti postopki so večkrat neenotni, izpostavlja Sandra Šterpin, vodja biroja Projektant: "Zakonodaja se v zadnjih letih tako hitro spreminja, da niti ni časa, da bi se neka ustaljena praksa izpostavila. Posledično je to odločanje, kaj piše v kašnem pravilniku, zakonu. Prepuščeno je individualno referentu na upravni enoti, da se sam odloči, kako on to razume. Imela sem primer, ko je za neko stanovanjsko hišo Elektro zahteval, da investitor zgradi nov komunalni vod do transformatorske postaje, zato ker elektro inštalacije na tem območju niso bile zadostne. Istočasno pa sami niso želeli zgraditi, čeprav je to v njihovi pristojnosti, da gradijo javne komunalne vode."

Problem so tudi časovne zamude. Pridobitev gradbenega dovoljenja namreč lahko traja od nekaj mesecev pa vse do dveh let. Prav zato na Ministrstvu za naravne vire in prostor že postopoma uvajajo nov digitalni sistem e-graditev, pove generalna direktorica Direktorata za prostor in graditev Nataša Bratina: "Prednosti so precejšnje, in sicer to, da imamo vse podatke na enem mestu, da ni treba več vlagateljem tekati od enih vrat do drugih in vlagati prošnje za mnenjedajalce ali druge projekte. Pri projektnih podatkih dodajamo zemljišča za gradnjo in v e-graditvi je novost, da jo lahko dodajamo tudi iz grafike in se lociramo na območje oziroma parcelo." Vse iz različnih sistemov je poenoteno na enem mestu. Povezan je namreč direktno na kataster nepremičnin. Sistem, ki so ga do sedaj uvedli v 15 upravnih enotah, v celoti pa bo zaživel januarja 2026, bo s seboj prinesel tudi težko pričakovano pohitritev postopkov, zagotavlja Bratina: "Zagotavljamo, da bi s popolno oddano vlogo s tem sistemom v 30 dneh izdali gradbeno dovoljenje."

Zaostanki pri gradnji sicer niso posledica zgolj birokracije. Zakonca Karpe denimo, sta z gradnjo začela tri leta po nakupu parcele, leta 2022: "V tem obdobju sva imela precejšno težavo dobiti izvajalce. Recimo gradbince za prvo fazo, ker so bili v času po covidu vsi zelo preobremenjeni. Imeli so dolge čakalne vrste. Tako da je bil tudi to en faktor. Mislim, da sva čakala približno šest mesecev." Kar je za seboj znova potegnilo dodatne stroške. Gradbene storitve in material so se namreč v tem času precej podražili. "Najprej nekje 20 odstotkov, potem že 30 odstotkov posamezne faze. In seveda to potem vpliva na to, da ti kupček denarja kopni in se moraš znajti, iskati rešitve znotraj svojih možnostih," razlaga Eva. "Stroške kompenzirava tako, da se nabavi material in se potem privarčuje na delu, če znaš kakšno stvar narediti," dodaja Matic.

Karpetova, ki sta trenutno v četrti fazi gradnje, upata, da bosta z deli zaključila do konca leta 2025 in se tako po pridobitvi še zadnjega potrebnega dokumenta, uporabnega dovoljenja, v nov dom lahko vselila še letos. Vsem, ki se gradnje šele lotevajo, ob tem svetujeta, naj ne izgubijo volje ter se na novo pot odpravijo s kopico potrpljenja.