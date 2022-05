Se Hojs vrača na delovno mesto, ki ne obstaja več?

Aleš Hojs je kandidiral na listi SDS v okraju Ljubljana Vič-Rudnik 3 in prejel 1883 glasov volivcev, kar ni bilo dovolj za uvrstitev v DZ. Hojs je v pogovoru za Odmeve na TV Slovenija priznal, da v tem trenutku nima izhoda in da se bo vrnil v gospodarstvo. "V slovenski politiki sem od leta 1989, še naprej bom krmaril med politiko in gospodarstvom."

Kot so nam odgovorili v DRI, so bili s Hojsovo napovedano vrnitvijo seznanjeni po medijih. "Če bo gospod Hojs želel uveljaviti pravico do vrnitve v DRI, smo dolžni ravnati v skladu z 32. členom Zakona o Vladi Republike Slovenije." Ta določa, da se za pravice predsednika vlade, ministrov in generalnega sekretarja vlade do plače in nadomestil ter drugih osebnih prejemkov in povračil, do socialnega zavarovanja in dopustov ter za pravice po prenehanju mandata uporabljajo določbe Zakona o poslancih. Ta v 37. členu določa, da ima poslanec, ki je bil do izvolitve v delovnem razmerju, pravico, da se v treh mesecih po prenehanju poslanskega mandata vrne na delo, ki ga je opravljal, ali na drugo delo, ki ustreza vrsti in stopnji njegove strokovne izobrazbe.

Toda delovno mesto, ki ga je Hojs zasedal ob odhodu iz DRI, ne obstaja več, odgovarjajo v družbi. Ukinili so ga namreč z novim aktom družbe, ki ureja sistematizacijo delovnih mest in velja od 1. januarja 2022. To pomeni, da bo DRI, če se bo Hojs odločil za vrnitev, zanj našla ali ustvarila novo delovno mesto. Hojs na vprašanje, ali se vrača na DRI odgovarja: "Vse ob svojem času."

Prav v zvezi z njegovim delovnim mestom v DRI so v času predvolilne kampanje potekale polemike, saj naj bi Hojs po pisanju portala Necenzurirano v soočenju na POP TV lagal o svoji plači. Ta naj bi po nekaterih informacijah znašala okrog 8000 evrov bruto, medtem ko je Hojs dejal, da je bila okrog 4000 evrov bruto. Podatkov o plači za ukinjeno delovno mesto nam v DRI niso želeli razkriti. "Podatki o plači za omenjeno delovno mesto so osebni podatki in jih zaradi varstva osebnih podatkov ne razkrivamo," so zapisali v odgovoru.

Poleg delovnega mesta na DRI je Aleš Hojs ob prevzemu ministrske funkcije zapustil tudi mesto izvršnega direktorja podjetja NovaTV24.si, d. d.