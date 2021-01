Se interpelacija obeta tudi Kustečevi in Simonitiju?

Združena opozicija naj bi 25 strani dolgo interpelacijo zoper ministra za delo Janeza Ciglerja Kraljapo prvotnem načrtu vložila že danes. A se je znova zapletlo in zavleklo. Klicanje na odgovornost ministra so na hitro pripravili v LMŠ. Nekateri v stranki SD so to razumeli kot politično soliranje in odmik od dogovora, da se pripravijo na ponovno vložitev konstruktivne nezaupnice.