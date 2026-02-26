Dotrajani drogovi električne napeljave, prebivalci zaskrbljeni

"Ta drog dejansko že sedmo leto visi samo na žicah, ki ga držijo. Pred sedmimi leti sem klicala Elektro, naj pridejo pogledati, in je gospod rekel, da je v redu. Pred dvema letoma enako. Mi tu spodaj hodimo, imamo živali, kosimo ..." je Klavdija Zupančič iz Jiršovcev opisala drog, ki je v zelo majavem stanju.

Strah jih je za lastno varnost. Še en drog se je prav tako nagnil že pred nekaj leti, podprli so ga kar domačini sami. Drugi pa že dve leti sloni na drevesu, tik ob hiši, pravijo. Ob 10 centimetrih snega sta pred dvema letoma padla še dva drogova. Naš sogovornik se je v naselje preselil pred skoraj štiridesetimi leti.

"Od takrat se zagotovo ni menjavalo na podlagi vzdrževanja. Ko se je kaj podrlo, so prišli in sanirali in tu se je končalo," je pojasnil Miran Božič iz Jiršovcev.

"Ostaneš resnično brez besed. Pozivam, da javno povedo, kako je z omrežnino in da se vse te stvari opravijo v čim krajšem času!" pa je dejala Laura Vidmar.

Ob petkovi ujmi pa se je podrl še en drog. Trenutno je zvezan na sadno drevje. Upajo, da je to le začasna rešitev. So pa hvaležni delavcem Elektra za njihovo požrtvovalnost v izjemno težkih razmerah, poudarjajo.

"Res, za izvajalce in delavce samo kapo dol in jim ploskamo, da so tudi v teh ujmah tako aktivni in tako delovni. Kje se zatika? Vemo vsi, da je to v višjih legah, kdo je kriv, pa jaz ne bom," dodaja Božič.

In kako se je ali pa ni dovolj vlagalo v omrežje in infrastrukturo? To so podatki Elektra Maribor od leta 2017, z bistveno spremembo od prihoda nove uprave v zadnjih treh letih: