Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Dotrajani drogovi električne napeljave, prebivalci zaskrbljeni

Jiršovci, 26. 02. 2026 20.21 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Jana Ujčič
Drog

Po petkovi snežni ujmi s severovzhoda države prihaja vse več opozoril o dotrajanih drogovih električne napeljave. Kar je, kot pravijo v Halozah, Jiršovcih in tudi drugod, posledica večdesetletnega zanemarjanja elektroenergetskega omrežja. Prebivalci dela Jiršovcev se zato sprašujejo, kam gre denar od elektro položnic in omrežnine.

"Ta drog dejansko že sedmo leto visi samo na žicah, ki ga držijo. Pred sedmimi leti sem klicala Elektro, naj pridejo pogledati, in je gospod rekel, da je v redu. Pred dvema letoma enako. Mi tu spodaj hodimo, imamo živali, kosimo ..." je Klavdija Zupančič iz Jiršovcev opisala drog, ki je v zelo majavem stanju.

Strah jih je za lastno varnost. Še en drog se je prav tako nagnil že pred nekaj leti, podprli so ga kar domačini sami. Drugi pa že dve leti sloni na drevesu, tik ob hiši, pravijo. Ob 10 centimetrih snega sta pred dvema letoma padla še dva drogova. Naš sogovornik se je v naselje preselil pred skoraj štiridesetimi leti.

"Od takrat se zagotovo ni menjavalo na podlagi vzdrževanja. Ko se je kaj podrlo, so prišli in sanirali in tu se je končalo," je pojasnil Miran Božič iz Jiršovcev.

"Ostaneš resnično brez besed. Pozivam, da javno povedo, kako je z omrežnino in da se vse te stvari opravijo v čim krajšem času!" pa je dejala Laura Vidmar.

Ob petkovi ujmi pa se je podrl še en drog. Trenutno je zvezan na sadno drevje. Upajo, da je to le začasna rešitev. So pa hvaležni delavcem Elektra za njihovo požrtvovalnost v izjemno težkih razmerah, poudarjajo.

"Res, za izvajalce in delavce samo kapo dol in jim ploskamo, da so tudi v teh ujmah tako aktivni in tako delovni. Kje se zatika? Vemo vsi, da je to v višjih legah, kdo je kriv, pa jaz ne bom," dodaja Božič.

In kako se je ali pa ni dovolj vlagalo v omrežje in infrastrukturo? To so podatki Elektra Maribor od leta 2017, z bistveno spremembo od prihoda nove uprave v zadnjih treh letih:

Podatki Elektra Maribor od leta 2017
Podatki Elektra Maribor od leta 2017
FOTO: POP TV

"Moram povedati, da sem se ob nastopu mandata seznanila, v kakšnem stanju je omrežje, in zato smo tudi uvedli tak operativni pristop, da to čim prej nekako uredimo," je 24. februarja dejala predsednica uprave Elektro Maribor Tatjana Vogrinec Burgar.

Po oceni Elektra Maribor, ki pokriva 74 občin, pa je 24.000 drogov takšnih, da jih je treba zamenjati.

drogovi snežna ujma elektrika jiršovci

'Teater absurda': vhod v sotesko Vintgar po novem zapirajo vrata

Na bankah leži 29 milijard evrov

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Levi so barabe
26. 02. 2026 20.44
Nekaj časa se je govorilo o "višji sili". Na koncu pa se je res izkazalo da je za težave kriva nesposobnost
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
zadovoljna
Portal
Tako lepa je partnerka simpatičnega Gregorja iz Kmetije
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
vizita
Portal
Zakaj možgani v stresu iščejo nezdravo hrano
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
cekin
Portal
Takoj bo jasno, kdo ima finančne težave
Kako zaslužiti 4000 evrov z 22 milijoni ogledov?
Kako zaslužiti 4000 evrov z 22 milijoni ogledov?
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
moskisvet
Portal
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
dominvrt
Portal
Nevarna napaka pri pospravljanju kuhinje: tako lahko trajno uničite svoje nože
S tem nikar ne hranite mačk
S tem nikar ne hranite mačk
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
okusno
Portal
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Sočno pomarančno pecivo brez moke
Sočno pomarančno pecivo brez moke
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
voyo
Portal
Kmetija
Starec in pištola
Starec in pištola
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543