Se je evropska moda rodila v Potočki Zijalki?

Z malo domišljije bi lahko rekli, da je Slovenija dežela, kjer se je rojevala zgodovina. Kaj Milano ... evropska moda se je v Potočki Zijalki rodila že v prazgodovini. In kaj Monza ... po ljubljanskem barju so morda dirkali že mostiščarji. No, čisto tako seveda ni bilo, ampak predmeti, ki so jih v Sloveniji odkrili arheologi burijo domišljijo. Razstava Čivki iz preteklosti je nekakšen izbor najbolj zanimivih odkritij.