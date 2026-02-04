Naslovnica
Slovenija

Se je evropska moda rodila v Potočki Zijalki?

Ljubljana, 04. 02. 2026 21.38 pred 11 dnevi 1 min branja 2

Avtor:
Janez Usenik
Razstava čivki iz preteklosti

Z malo domišljije bi lahko rekli, da je Slovenija dežela, kjer se je rojevala zgodovina. Kaj Milano ... evropska moda se je v Potočki Zijalki rodila že v prazgodovini. In kaj Monza ... po ljubljanskem barju so morda dirkali že mostiščarji. No, čisto tako seveda ni bilo, ampak predmeti, ki so jih v Sloveniji odkrili arheologi burijo domišljijo. Razstava Čivki iz preteklosti je nekakšen izbor najbolj zanimivih odkritij.

razstava čivki iz preteklosti muzej zgodovina
tron3
05. 02. 2026 12.48
Pa slovenski politiki tudi o tem ni več za dvomiti, butn skala pa to!!!
FIRBCA
05. 02. 2026 10.42
Tako je vendar so zgodovinarji morali pisati tako kod je beograd diktiral kaj se lahko pise. In se vedno so ti zgodovinarji na stolckih pri nas zato se veliko stvari ne pise ne objavlja se vedno v soli ucijo da smo slovani ne sloveni in prisli iz rusije kar ni resnasi sloveni so hodili v ruski del to ucijo tudi v Rusiji Ja tu pri nas je zacela ziblka Europe.
