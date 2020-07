Se je globalno segrevanje ustavilo?

Nekoliko nižje temperature pri nas so v letošnjem poletju posledica pogostega spusta svežega in vlažnega zraka iznad severnega Atlantika, kot tudi nastanka višinskih ciklonov nad osrednjim delom celine, kar povzroča nastanek padavin, predvsem ploh in neviht. Takšna poletja so bila značilna za obdobje pred letom 2000, pozneje pa so postala občutno bolj vroča in suha.

V preteklih letih je namreč k nam precej pogosteje dotekal vroč zrak iznad Severne Afrike, kar je imelo za posledico več dolgotrajnih in izrazitih vročinskih valov s temperaturami nad 35, v najbolj vročih poletjih celo do 40 stopinj Celzija.

Število vročinskih valov in njihovo trajanje v obdobju med leti 1950 in 2019 nam prikazuje spodnji graf. Kot lahko vidimo, je vsako poletje v zadnjih dvajsetih letih prineslo vsaj en vročinski val. V rekordno vročem letu 2003 smo imeli celo osem vročinskih valov, medtem ko smo jih lani v večjem delu Slovenije našteli med tri in pet, na Primorskem sedem. Letošnje poletje pa nam vsaj do zdaj še ni postreglo z vročinskim valom. Zadnje poletje, ki je pri nas minilo brez enega samega vročinskega vala, je bilo poletje 1997. V prihodnjih dneh in tednih bomo videli, če se lahko to po 23 letih spet ponovi.