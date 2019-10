Se je Kozmelj zarekel ali zmotil?

Včeraj pa je trdil, da ni bilo ustanovljenega nobenega novega delovnega mesta in da je"to še ena izmed nedobronamernih namigovanj in poskusov diskreditacije".

Direktor Sove Rajko Kozmelj je preteklo sredo na vprašanji, ali drži, da prijateljica premierja Marjana Šarca za zaposlitev v Sovi ni bila izbrana preko razpisa tako kot ostalih nekaj 100, ki so bili povabljeni na testiranje, in da pravzaprav njeno delovno mesto prej ni obstajalo, odgovoril: "Drži."

Domnevno nedoslednost v izjavah Kozmelja na Sovi danes ostro zanikajo:"Direktorjev odgovor 'drži', podan 2. oktobra, se je nanašal izključno na to, da je bila zaposlitev izvedena po obstoječem postopku brez razpisa, ne pa na vprašanje o ustanovitvi delovnega mesta /.../ Direktor agencije ni nikoli izjavil, da je bilo za zaposlitev kogarkoli v agenciji ustanovljeno novo delovno mesto."

Zato objavljamo njegov celoten odgovor na obe prej zastavljeni vprašanji: "Drži. To gre za zaposlovanje po obstoječem postopku takšnega, kot sem podedoval, ta proces smo v bistvu spremenili, napravili bolj transparenten, še boljši od obstoječega, kljub temu pa je bil tudi prejšnji postopek javen, transparenten in se da natančno videti, kdo je bil sprejet, zaradi kakšne prednosti, po katerih kriterijih."

Zaposlitev tudi pod drobnogledom inšpektorata

Inšpektorat bo zdaj tisti, ki je po lastnem mnenju, mnenju Sove in stroke edini pristojen za preverjanje javnih uslužbencev, preverjal, kako so v Sovi zaposlili Šarčevo prijateljico in v primeru nepravilnosti tudi povedal, ali se bo morala posloviti.

"Če ne izpolnjuješ pogoja za delovno mesto, se taka pogodba razveljavi," pravi glavna inšpektorica na inšpektoratu Lidija Apohal Vučkovič. Pa lahko ugotovijo, ali je bilo njeno delovno mesto umetno, naknadno oz. na novo ustanovljeno? "Lahko ugotovimo, kdaj je bilo to delovno mesto vključeno v sistemizacijo."

Na očitke, da bo vprašljivo zaposlitev Šarčeve prijateljice v Sovi, ki neposredno sodi pod Šarčev kabinet, zdaj preverjal inšpektorat, ki neposredno sodi pod ministrstvo, tega pa vodi Rudi Medvediz LMŠ oz. kot je navrgel Janez Janša, da bo "Marjan preiskoval Marjana", pa: "Mi smo v desetih letih v Sovi izvedli 13 inšpekcijskih nadzorov, ugotovili tudi različne nepravilnosti in do sedaj nikoli nismo imeli pripomb na to, da bi bili naši nadzori izvedeni nestrokovno ali pa pristransko."

"V kolikor bomo ugotovili, da je komisija pristojna, da vpogleda v te podatke, ji vsekakor teh podatkov ne bomo odrekali," je še dejala Apohal Vučkovičeva. Bodo pa ravnali v skladu z zakonom o tajnih podatkih.