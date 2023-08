Se je na prebivalce Ljubnega ob Savinji po poplavah pozabilo?

"Težko je, ko vidiš, kako težki bagri odhajajo iz naših vasi in zaselkov, in ko srečaš ljudi, ki so zgroženi ob tem, da jim uhajajo strokovnjaki in težka mehanizacija, ki prebija poti," je v oddaji 24UR Zvečer pojasnil župan Ljubnega Franjo Naraločnik. Ob tem se ni pozabil zahvaliti vsem prostovoljcem in službam, ki so jim priskočile na pomoč.

Trenutno se Ljubno spopada s pomanjkanjem mehanizacije, ljudi je strah, kako bo, če pride do padavin, je poudaril Naraločnik. "Urediti je treba vodotoke, da bodo sposobni prevajati zadostne količine vode, ob tem pa seveda ljudem, ki so ostali brez hiš, zagotoviti, da lahko začnejo iskati nove lokacije, kjer bodo ustvarili domove."

Kot je dodal, je veliko ljudi ostalo praktično brez vsega, brez domov, v Ljubnem pa so sicer imeli sestanek z občani in se z vsakim pogovorili, poslušali, kakšne so njihove želje, zdaj pa bodo skušali najti nek nov "motiv za njihovo ustvarjanje". Naraločnik je poudaril, da mora kot župan poskrbeti za svoje občane in zagovarjati njihov interes ter njihove želje.

Trenutno so sicer dobro založeni, je dejal, kmalu prihajajo tudi razvlažilniki iz Nemčije, tako da bodo zadostili tudi tem potrebam. "Gremo tudi v dezinfekcijo prostorov, samoiniciativno smo odpeljali vse odpadke, tako da je naša občina očiščena." Trenutno še odvažajo mulj in odvečne odpadke naravnih materialov.