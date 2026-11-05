Se je plesen pojavila s prvim mrazom? Preverite, od kod prihaja in kako jo ustavite

V obeh primerih pa velja isto: plesen se ne pojavi kar tako. Pojavi se in vrača, ker se v stanovanju nekje nabira vlaga. In dokler tega ne odpravite, se bo vračala, ne glede na to, s čim jo poškropite.
V nadaljevanju preberite, kako poiščete vzrok in zakaj je do takrat najboljša izbira Stop plesen.
Zakaj bela stena še ne pomeni, da je težave konec
Na trgu je veliko sredstev proti plesni. Nekatera vsebujejo klor, ki plesen uniči in hkrati pobeli temne madeže. Ko je stena spet bela, se nam zdi, da je problem rešen.
Toda plesen je bila opozorilo, da je na tem mestu preveč vlage. Ko madež izgine, izgine tudi opozorilo, vzrok pa ostane.
Sredstva s klorom imajo tudi močan vonj, zato je treba prostor dobro prezračiti in pri delu nositi rokavice. Če to naredite občasno, ni težav. V hladnih mesecih pa se plesen lahko vrača vsak teden. To pomeni, da bi klor vdihavali vsak teden, tudi v spalnici, otroški sobi in tam, kjer se zadržujejo hišni ljubljenčki. Tega pa si večina staršev ne želi.
Kaj povzroča plesen v stanovanju?
Plesen se razvije tam, kjer je vlaga. Ta se v stanovanju najpogosteje nabira zaradi:
- novih oken, ki dobro tesnijo in prostora ne zračijo več sama,
- premalo zračenja, predvsem pri kuhanju, tuširanju in sušenju perila v stanovanju,
- premalo ogrevanja, saj se vlaga v hladnem prostoru hitreje nabira na stenah,
- hladnih sten, na primer severne ali zunanje stene, ob kateri stoji omara ali postelja,
- toplotnih mostov, to so hladna mesta v steni, kjer se vlaga nabira kot rosa na kozarcu mrzle vode.
Kako vemo, da imamo težave s plesnijo?
Prvi znaki so pogosto majhni: zatohel vonj v prostoru, zjutraj orošena okna in temne pike v vogalih, za omaro ali pod okensko polico.
Zanesljivo pa vam to pove vlagomer. Postavite ga na sredino sobe, približno meter visoko. Najprimernejša vlažnost zraka je med 50 in 55 % pri temperaturi od 22 do 23 C. Če je vlažnost pogosto nad 60 %, se plesen razvija zelo hitro, zato morate več zračiti. Če pa je vlažnost zraka primerna, plesen pa se vedno znova pojavi na istem mestu, je vzrok verjetno v steni, na primer toplotni most ali napaka v gradnji. Takrat je dobro poklicati strokovnjaka.
Do takrat potrebujete sredstvo za pogosto uporabo
Odprava vzroka lahko traja. Morda je treba sanirati steno, izolirati fasado ali vgraditi prezračevalno napravo. Do takrat pa morate plesen redno zatirati, v hladnih mesecih tudi enkrat ali dvakrat na teden. Zato potrebujete sredstvo, ki plesen uniči, nima vonja in ga lahko uporabljate tudi tam, kjer spijo otroci in se zadržujejo živali.
Prav za to smo razvili Stop plesen.
Kaj vse zmore Stop plesen
Stop plesen deluje s posebej razvito obliko stabiliziranega vodikovega peroksida. Je biorazgradljiv in po delovanju razpade na vodo in kisik.
- Nima vonja. Prostora med nanosom in po njem ni treba izolirati. Uporabite ga lahko tudi v spalnici ali otroški sobi.
- Pripravljen je za uporabo. Ni ga treba redčiti ali mešati.
- Ni ga treba brisati ali izpirati. Sredstvo deluje samo, zato trosov ne raznašate po zdravih površinah.
- Ni kancerogen niti mutagen.
- Plesni ne skrije. Stop plesen plesen uniči, a je ne pobeli. Vidna ostane, dokler je ne obrišete z gobico. Tako vedno veste, kje je bila, in takoj opazite, če se vrne. To je prednost, saj vam plesen še naprej kaže, kje je težava.
- Deluje tudi preventivno. Če z njim redno poškropite mesta, kjer se plesen rada pojavlja, preprečite, da bi se ponovno razvila.
Stop plesen lahko uporabite povsod, kjer se pojavlja plesen:
- na stenah, v vogalih, nad okni in na okenskih policah,
- na fugah med ploščicami v kopalnici in tuš kabini,
- v omarah, na spodnji strani postelje in jogija ter za pohištvom,
- v kleteh in drugih vlažnih prostorih.
Poškropljene površine so hkrati tudi dezinficirane, zato ga lahko uporabite tudi v stranišču in kuhinji.
Sredstva s klorom ali Stop plesen?
|Sredstva s klorom
|Stop plesen
|Uniči plesen
|Da
|Da
|Vonj
|Močan vonj po kloru
|Brez vonja
|Zračenje, rokavice, brisanje
|Potrebno
|Ni potrebno
|Kaj se zgodi z madežem
|Pobeli ga
|Ostane viden, dokler ga ne obrišete, zato vidite, če se plesen vrne
|Za redno, tedensko uporabo v bivalnih prostorih
|Manj primerno
|Primerno
|Fuge med ploščicami in dezinfekcija
|Da
|Da, brez vonja
Zakaj se Stop plesen splača?
Ko izbirate sredstvo proti plesni, ne štejeta le cena in prva uporaba. Poglejte, kaj dobite s Stop plesen:
- sredstvo, ki ga lahko uporabljate vso zimo v vseh prostorih, tudi tam, kjer spite,
- en izdelek namesto treh: za plesen, fuge in dezinfekcijo,
- ni ga treba redčiti in ne potrebujete ničesar drugega,
- 100-odstotno garancijo: če niste zadovoljni, vam vrnemo denar, tudi če ste izdelek že uporabili.
Klasična sredstva so dobra za občasno čiščenje. Stop plesen pa je namenjen rednemu zatiranju plesni v prostorih, kjer živite, dokler ne odpravite vzroka.
Ne čakajte, da se plesen vrne
Večina ljudi poseže po sredstvu proti plesni šele, ko na steni opazi črne pike. Vlage na steni pa s prostim očesom pogosto ne vidimo, zato so pogoji za plesen tam že veliko prej. Preprečevanje je zato enako pomembno kot odstranjevanje.
S temi preprostimi nasveti boste plesni otežili pot v vaš dom:
1. Zračite na kratko in pogosto. Večkrat na dan za nekaj minut odprite okna na prepih. Tako vlaga uide iz prostora, stene pa se ne ohladijo.
2. Ne varčujte preveč pri ogrevanju. V hladnem prostoru se vlaga hitreje nabira na stenah. Ne pozabite na prostore, ki jih redko uporabljate.
3. Odmaknite pohištvo nekaj centimetrov od zunanjih sten, da lahko zrak kroži.
4. Preventivno poškropite. Jeseni in pozimi enkrat ali dvakrat na teden poškropite s Stop plesen vsa mesta, kjer se plesen rada pojavi: vogale, prostor nad okni, okenske police, za omarami in pod posteljo.
Brez tveganja: 100-odstotna garancija
Svojim izdelkom popolnoma zaupamo. Če s Stop plesen niste zadovoljni, ga lahko kadarkoli vrnete, tudi če ste ga že uporabili, in vrnemo vam denar.
Ne dovolite, da se plesen razširi. Prej ko jo uničite, manj trosov bo krožilo po vašem domu in po zraku, ki ga dihate vi, vaši otroci in hišni ljubljenčki.
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Biocidne proizvode uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o izdelku.
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