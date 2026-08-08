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Slovenija

'Še je prisotno 'kontroliranje' populacije z ubijanjem. To je kaznivo dejanje'

Ljubljana/Celje, 08. 08. 2026 11.28 pred dvema dnevoma 5 min branja 67

Avtor:
Maja Pavlin
'Mačke so veličastna, inteligentna bitja, ki si zaslužijo vse kaj drugega kot to, kako se jih dejansko v povprečju obravnava.'

"Mi že ne bomo dajali denarja za veterinarja." "Saj je samo žival, se bo že znašla po svoje." "Svoji mački privoščim materinstvo." "Ne sterilizirajte/kastrirajte mačk, sicer bodo izumrle." To je le nekaj objav, ki jih lahko ob pregledu družbenih omrežij opazimo na temo sterilizacije oz. kastracije malih štirinožnih kosmatink. Ni jih pretirano veliko. Pa vseeno se ob pogledu nanje nekje v ozadju prižge alarm. Sploh, ko vsako leto zapored prebiramo o prenatrpanih zavetiščih in o vsakoletnih mačjih "baby boomih".

"Stanje je vsako leto približno enako katastrofalno, sploh v sezoni mačjih mladičev. Najpomembnejši ukrep in rešitev je absolutno dosledno izvajanje sterilizacij in kastracij," je jasna vodja zavetišča za zavržene muce Mačja hiša iz Celja Helena J. Hacin, ki poudarja, da izgovorov, da lastniki tega ne bi storili, ni.

Na spletu se lahko namreč zasledi marsikakšen čudaški poziv proti tovrstni oskrbi kosmatink, pa tudi številne dezinformacije. Celo trditve, naj lastniki tega ne počnejo, saj da bodo mačke sicer izumrle. "Vsi tovrstni izgovori so za časom, neutemeljeni in kažejo na neosveščenost in odsotnost empatije tistega, ki jih izgovori," poudarja Hacinova.

Mačke namreč nikakor ne bodo izumrle, saj je njihova reproduktivna sposobnost zelo velika. Samica ima lahko na leto tudi štiri legla, v posameznem se lahko skoti tudi več kot pet mladičev.

"Mačke so veličastna, inteligentna bitja, ki si zaslužijo vse kaj drugega kot to, kako se jih dejansko v povprečju obravnava. Mi bi želeli, da bi jih bilo manj, da bi se jih spoštovalo in skrbelo zanje, da bi lahko živele dolgo, zdravo in zadovoljno življenje, ne pa da končajo kot kupčki nesreče na cestah, smetnjakih, rekah ..."

"Tudi v državah, kjer se s sterilizacijami in kastracijami aktivno ukvarjajo že več kot 50 let, je mačk še vedno preveč," je jasna sogovornica, s katero smo govorili ob svetovnem dnevu mačk, ki ga obeležujemo 8. avgusta. Izpostavlja nujnost posegov kastracije in sterilizacije za preprečevanje dodatnega povečevanja že tako velike mačje problematike: "Mačja populacija je preštevilčna, iz tega izhaja veliko problemov za ljudi in trpljenja mačk."

Posega pa ob tem tudi pozitivno vplivata na splošno zdravje mačk; obe operaciji imata namreč, tako Hacinova, veliko koristi za zdravje ljubljenčka. "Telo samice ni več v konstantni gonitvi in brejosti, prav tako s posegom preprečimo več vrst rakastih obolenj," pojasni in doda, da kastracija pozitivno vpliva tudi na vedenje samcev.

V zadnjih 20 letih sicer opaža manjši napredek, četudi se včasih pojavi občutek, da je še slabše, kot je bilo. "Res je namreč tudi, da so ljudje na zapuščene živali bolj pozorni in je morda tudi zaradi tega pritok mačk v zavetišča še vedno prevelik in včasih neobvladljiv."

Zakon o zaščiti živali, 11. člen:

"Skrbnik hišne živali, mora z osamitvijo, kontracepcijo, sterilizacijo ali kastracijo živali preprečiti rojstvo nezaželenih živali oziroma tistih živali, katerim ne more ali noče zagotoviti oskrbe po tem zakonu."

 

'Naj ne končajo kot kupčki nesreče na cestah, smetnjakih, rekah ...'

Tako kot pretekla leta v Mačji hiši pravijo, da je tudi letošnje naporno. Vse od konca maja se namreč sprejemi vrstijo eden za drugim, ti pa običajno trajajo še skozi celotno jesen, saj mačke kotijo tudi septembra in oktobra, včasih pa celo novembra. "Vsi zaposleni smo preobremenjeni in kronično utrujeni, le redki držijo naš tempo na daljši rok," priznava vodja zavetišča.

Poškodovan mačji mladiček kmalu po sprejetju v Mačjo hišo.
Poškodovan mačji mladiček kmalu po sprejetju v Mačjo hišo.
FOTO: Mačja hiša

Da bi se stanje z leti izboljšalo, bi tako morala javnost ozavestiti, kako pomembni so ti posegi za mačke, razviti pa bi morali tudi večje sočutje do živali. V Mačji hiši ocenjujejo, da je na tem področju izjemnega pomena izobraževanje tako otrok kot odraslih.

"Mačke so veličastna, inteligentna bitja, ki si zaslužijo vse kaj drugega kot to, kako se jih dejansko v povprečju obravnava. Mi bi želeli, da bi jih bilo manj, da bi se jih spoštovalo in skrbelo zanje, da bi lahko živele dolgo, zdravo in zadovoljno življenje, ne pa da končajo kot kupčki nesreče na cestah, smetnjakih, rekah ...," polagajo na srce.

Po njihovih ocenah največ problemov izhaja predvsem iz ruralnega okolja, kjer je že sicer mačk preveč, obenem pa je slabo tudi njihovo splošno stanje. "Tu je tudi mentaliteta ljudi, ki populacijo še vedno večinoma 'kontrolira' s pobijanjem mladičev. Tega res ni treba delati. Kot prvo, ste s takšnimi dejanji odgovorni za kaznivo dejanje mučenja živali in lahko prejmete tudi zaporno kazen, kot drugo s tem izražate svojo nesposobnost sočutja in brezbrižnost," je neposredna Hacinova.

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Sploh ko na drugi strani obstaja zelo humana možnost manjšega posega, s katerim lahko lastniki odgovorno in brez nepotrebnega mučenja živali kontrolirajo število mačk pri hiši.

Vrsta odgovornih skrbnikov, a tudi takšni, ki mačke obravnavajo kot nebodigatreba

Sogovornica je sicer prepričana, da kastracija in sterilizacija pri večini lastnikov mačk nista več smatrani kot nepotreben strošek in da razumejo, da gre za enkraten, minoren strošek za "zdravo in zadovoljno mačko, ki nima vsakih nekaj mesecev pet novih muckov, s katerimi ne veš, kaj bi".

Ob tem poudarja, da je tudi oskrba legla zelo draga, strošek sterilizacije pa je malenkost v primerjavi z odgovorno in pravilno oskrbo legla mladičev. "Imamo celo vrsto odgovornih skrbnikov živali, ki mačke smatrajo za družinske člane in v vseh pogledih lepo skrbijo zanje. Žal pa še vedno množico tistih, ki jih obravnava kot nebodigatreba pri hiši, jih veterinarsko ne oskrbuje in jim tu in tam vrže kakšen ostanek hrane," dodaja Hacinova.

'Mačke so veličastna, inteligentna bitja, ki si zaslužijo vse kaj drugega kot to, kako se jih dejansko v povprečju obravnava.'
'Mačke so veličastna, inteligentna bitja, ki si zaslužijo vse kaj drugega kot to, kako se jih dejansko v povprečju obravnava.'
FOTO: Mačja hiša

Tu so tudi t. i. mačji skrbniki, prostovoljci, ki skrbijo za prostoživeče mačke. A teh je po besedah vodje zavetišča vedno manj: "V mladi generaciji, da bi sodelovali na daljši rok, jih praktično ni."

Potrebovali bi jih več, predvsem resnih in predanih, ki se tega dela ne bi naveličali v enem tednu. "Prostoživečim mačkam pomagamo z veterinarsko obravnavo (sterilizacija/kastracija, cepljenje, razparazitenje, označitev), zaželeno je, da imajo na lokaciji nekoga, ki jih po posegu redno hrani, nadzira njihovo stanje in javi, če je kaj posebnega," doda.

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Nekolikšen napredek sicer opažajo v zakonodaji, kot je na primer obvezno čipiranje. Menijo pa, da bi bilo "glede na vse težave in stroške, ki nastajajo na lokalni in državni ravni zaradi preobilice mačk, mogoče vredno končno razmisliti tudi o obvezni sterilizaciji in kastraciji mačk".

Ob tem pa so jasni, da brez doslednega nadzora inšpekcijskih služb ne bo napredka.

Mačja hiša:

Pri kastriranih samcih je:

- manj verjetno, da se bodo klatili, s tem pa se zmanjša tudi možnost, da bi jih povozil avto,

- manj verjetno, da se bodo pretepali, s tem se pa zmanjša tudi tveganje poškodb,

- manj verjetno, da se bodo med pretepi okužili z nevarnimi boleznimi kot sta mačji virus imunske pomanjkljivosti (FIV) ali mačjo levkozo (FeLV),

- manj verjetno, da bodo kazali znake teritorialnega obnašanja, kot je na primer markiranje,

- onemogočen razvoj tumorjev na testisih.

Sterilizirane samice:

- ne bodo mogle imeti neželenih legel mladičev,

- ne bodo zavijale in klicale samcev, kot to počno mačke v času gonitve,
- bodo imele manj možnosti za okužbo z virusoma FIV in FeLV, ki se širita preko ugrizov, z mame pa se širita tudi na mladičke,
- ne bodo dobile raka na jajčnikih in/ali maternici,
- bodo imele manj možnosti za razvoj raka na seskih, še posebej, če bodo sterilizirane pred starostjo šest mesecev.

mačke sterilizacija kastracija veterina mačja hiša
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KOMENTARJI67

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setisfekšn
09. 08. 2026 16.11
Kastrirajte se vi ljudje posebej na kitajskem in indiji pakistanu bangladesu itd...
Odgovori
+1
2 1
123soba
09. 08. 2026 11.57
Mačke so nedavno nazaj imeli predvsem na kmetijah, kjer je bilo mleka v izobilju, lovili so miši in imeli brezkrbno, svobodno mačje življenje. V času parjenja so se tepli za samice, prihajali domov malo krvavi, pretepeni. Kakšna sterilizacija pa kastracija... Dandanes so mački po blokih, zaprti po stanovanjih, z umetno hrano. Če lastnikov ni doma pa v kletkah. Vsi ti lastniki so ponosni, da imajo mačke, a ti mački nimajo svobode in nimajo mačjega življenja. Živijo v zaporu. To je moje mišljenje.
Odgovori
+4
6 2
inside1
09. 08. 2026 17.37
ja in tudi ti so sedaj najbolj glasni kako se bo reguliralo število mačk.... letos jih je ponekod precej pomorila mačja kuga....
Odgovori
+1
1 0
odpisani zasedli vlado
09. 08. 2026 11.54
Za mučitelje živali so kazni avstronomsko premajhne.Takim se mora zapleniti vse kar se le da,potem pa na prisilno delo pometanje cest,kopanje jarkov,ćišćenje sanitarij itd. v dobi cirka vsaj deset let.
Odgovori
-1
2 3
zmerni pesimist
09. 08. 2026 10.54
Polovico jih je preveč
Odgovori
+2
2 0
gasper111
09. 08. 2026 10.01
Jaz načeloma nimam nič prosti nobeni živali. OK, sicer bi raje videl, da mi vrabci ne bi škrbljali po žlebu in puščali iztrebke po tleh, da mi kuna pozimi ne bi zahajala na podstreho in povzročila hrup itd., amapak kaj hočem. Z živalmi si delimo isti prostor. Tako pač, je če živiš izven mesta in poleg tega še na robu gozda. Prednost je neprimerno boljši zrak kot v mestu, manj hrupa s cest, narava itd., slabost pa ta, da imaš okoli hiše praktično vsak večer živalski vrt. Ampak na sobivanje z divjimi živalmi se s časom navadiš. Tisto kar me moti je, da mi sosedov maček vsak večer hodi okoli hiše in šči= po fasadi, motorju, vrtnem pohištvu, vhodnih vratih itd. Praktično vsak drugi dan moram nekaj čistiti okoli hiše in se ukvarjati s smradom in to samo zato, ker si je nekdo umislil imeti žival za katero se mu ne ljubi primerno skrbeti - to pa me zelo moti.
Odgovori
+0
3 3
zdravilozavse
09. 08. 2026 08.44
Jaz večjih težav že do sedaj z lastniški mi mačkami ne vidim.Večina je sterilizirana in kastrirana,čipirane ter zdr.oskrbovana,razen nekaj posameznih primerov!Veliko težavo pa vidim pri zunanjih potepuški mačkah!Te se množijo nekontrolirano in v to težavo nihče ne poseže z ukrepi za zmanjšanje populacije in dokler se ta težava ne odpravi je brezpredmetno nalagati bremena ljudem.Primer:sam imam 2 mačka,samo notranja, oba čipirana,sterilizirana in kastrirana imam pa probleme,ker se mi pred hišo vsako leto pojavijo mladiči potepuških mačk,ki so ali odvržene ali pridejo kako drugače?Torej iz tega primera se lepo vidi kje so težave tako za zavetišča kot za prostoživeče mačke zato pričakujem,da mi odgovorni pred nalaganjem kazni in raznih drugih bremen predstavijo rešitev kot je navedena v primeru, potem se lahko pogovarjamo naprej!
Odgovori
+2
3 1
waga7
09. 08. 2026 08.09
Živalske policije je treba
Odgovori
+0
2 2
Vojko Kos
09. 08. 2026 08.05
In?
Odgovori
-1
2 3
devote
08. 08. 2026 20.54
Kot bi bral lady...
Odgovori
+0
3 3
Gospod .
08. 08. 2026 20.35
Ne samo to. Ubijajo ptice. Naj se ljudje zamislijo malo. Mačke so lepe, ampak tudi nevarne za druga živa bitja. Zanimivo da teh ljudi ne moti to. Se huje je, da jih večina "športno" ubija, torej ne za hrano. Torej ptice naj kar umrejo, samo da bodo mačke skakale naokoli? Mah
Odgovori
-6
3 9
jutri_pa_res
08. 08. 2026 20.43
Za ptice niso nevarne samo mačke, ampak tudi naši prijatelji psički...Pred leti so mi nekje ob gradbišču prizidka znosili gnezdo kosi, bilo mi je dostopno, tako da sem mladiče hodil tudi hranit s kuhanim rižem...ko sem prišel blizu, so odpli kljune, kot da sem starš...
Odgovori
+3
3 0
jutri_pa_res
08. 08. 2026 20.45
Nekega dne, ko sem prišel iz službe, pa sem jih našel mrtve po dvorišču, ker so izleteli iz gnezda in jih je pokončal naš psiček...tega ne morem pozabiti.
Odgovori
+2
3 1
Valkidžija
08. 08. 2026 21.31
Pravilno. Ptičev vseh vrst je absolutno preveč. Spravijo se praktično že na vsako sadje ko je še napol zrelo.
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-4
1 5
Abica
09. 08. 2026 09.25
In ti si pol lacen, ali kaj, ker ti pojejo nekaj nezrelih cesenj
Odgovori
+0
2 2
ce.ce
09. 08. 2026 10.04
tudi tistih na dveh nogah je absolutno preveč
Odgovori
+1
1 0
mmickica
08. 08. 2026 19.35
Ce bi ljudi ze od majhnega, v vrtcih vzgajali drugace, bi bilo taksnih primerov bistveno manj, ampak nasi soncki doma slisijo in vidijo vse prevec ignorantskega vedenja do ljudi in se posebej zivali, zato pa je, kot je. In ce ne bomo kot druzba naredili nic v zvezi s kaznovalno politiko, bo se naprej tako, zal. V ZDA na primer za mucenje ali zapustitev zivali dobis skoraj toliko zapora, kot pri nas za cloveka. In prav je tako, vse to so cuteca ziva bitja in nihce nima pravice, da bi se kakorkoli znasal nad njimi ali jim kratil osnovne pravice do zivljenja, kot so hrana, voda in zavetje!
Odgovori
+8
9 1
Abica
09. 08. 2026 09.26
Seveda, saj ima vsak otroke, pa tudi vzgojitelji in učitelji kdaj nimajo pravega moralnega kompasa.
Odgovori
+1
2 1
jutri_pa_res
08. 08. 2026 19.20
Podobno, kot imamo obvezno zdravstveno zavarovanje za ljudi, bi morali zraven čipiranja uvesti tudi obvezno veterinarsko zavarovanje za domače živali, pa tudi za rejne živali. Seveda bi morala biti jasna košarica pravic, ki bi zajemala običajne zdravstvene tegobe živali, treba pa se je zavedati, da gre za živali in postaviti razumno mejo med zdravljenjem in evtanazijo v primeru težkih bolezni ali poškodb...
Odgovori
+3
6 3
First Last
08. 08. 2026 19.27
Nimas pravice odlocat evantazije nad zivim bitjem, tudi zelo bolna zival se bo branila na vse pretege ce bos jo napadel, imajo vecjo voljo do zivljenja kot clovek in ne trpijo miselne situcije kot jo trpi clovek
Odgovori
+4
6 2
jutri_pa_res
08. 08. 2026 19.54
Koliko bi torej ti plačal za operacijo in zdravljenje mačke, ki jo je zadel avto in ima polomljene kolke, je pa še živa? Računaj na rang velikosti nekaj tisoč Eur...
Odgovori
+2
3 1
ce.ce
08. 08. 2026 21.02
plačaj
Odgovori
+1
1 0
MladInPerspektiven
08. 08. 2026 17.22
Imamo psa in mačko in skrbimo za njih. Sosed pa ima 3 mačke katere vsako leto skotijo in si zamislite. Mačke ne spusti v hišo so poleti in po zimi zunaj, nima urejenega mačjega strnišča in ostalega. Zamislite si pridete zvečer domov parkirate in greste v hišo čez 2h morate nekam po opravilih 4 mačke na havbi se grejejo in ko te zagledajo zdivjajo in praskajo po laku. Potreben je red če si lastnik ŽIVALI odgovarjaj za žival če naredi škodo. Enako če pes naredi škodo komu jo mora lastnik po zakonu ... hitro bi bil red in bi imeli mačke samo ljudje kateri cenijo in res želijo to žival.
Odgovori
+3
8 5
ce.ce
08. 08. 2026 21.02
prijavi soseda, kaj čakaš? limun?
Odgovori
+3
3 0
MladInPerspektiven
09. 08. 2026 08.47
Ko bi bilo tako enostavno ampak ni sem se že pozanimal.
Odgovori
+2
2 0
periot22
08. 08. 2026 16.09
Imamo sosede ki se jim je.. za živali, mačke imajo samo za igrače otrok, ne skrbijo za njih, prinašajo bolezni množijo se nenadzorovano in takšne bi vi podpirali m..!!!!!!!!
Odgovori
+4
5 1
txoxnxy
08. 08. 2026 15.42
Kastracija in sterilizacija sta najbolj zavrženi dejanji sodobnega človeka . Ko nekdo prevzame vlogo boga in odloča o tem katera žival bo imela potomce in katera ne . Narava je čez miljone let znala poskrbet da je v naravi vladalo ravnovesje , danes je pa vse skupaj samo trgovina in žival ni več žival ampak modni dodatek.
Odgovori
-8
6 14
wakamaru
08. 08. 2026 16.06
Daj preberi članek in se nauči kaj novega.
Odgovori
+5
9 4
BrezPitt
08. 08. 2026 14.59
To, da jim materinstvo privošči je verjetno napisal Domobranko ali Primc.
Odgovori
+7
12 5
Tufu
08. 08. 2026 14.40
Dementna soseda je imela.30.mack v bajti, ko je odsla v dom so te macke spustili ven in zdaj jih imamo mi vse naokoli.. treba bo strup nabavit
Odgovori
-14
2 16
manchesterisred
08. 08. 2026 15.00
ti si ga očitno že spil.
Odgovori
+14
15 1
ce.ce
08. 08. 2026 17.07
ja bravo fufukn...namest da greš na pir, raj kup brikete, da se ti ne bo kaj maščevalo
Odgovori
+4
5 1
PEACEMAKER
08. 08. 2026 14.34
Sem dal 600 euro takoj čeprav sem mi je veterinar rekel da se ne splača sem mu rekel da je komi brez empatije in odšel drugemu
Odgovori
+1
9 8
ce.ce
08. 08. 2026 14.40
tole pa vsi razumemo...kej novga na tržišču?
Odgovori
-3
3 6
PEACEMAKER
08. 08. 2026 15.06
Komunisti pa katoliko NPC brez duše
Odgovori
+0
4 4
Dracul Va Domni DinNou
08. 08. 2026 14.31
Karma bo poskrbela za tiste, ki z zivalmi delajo na nehuman nacin, definitivno. In Ti, ki beres tole in nimas sterilizirane macke, sram te bodi. Vsaka macka ki je breja je zanjo napor, vsaka macka bi raje uzivala brezskrbno macje zivljenje, ne rabi kotit novih in novih mladicev zato ker si ti neodgovoren!
Odgovori
-1
13 14
zurc
08. 08. 2026 15.01
zakaj se pa potem tako nastavljajo mačkonom
Odgovori
-2
5 7
wakamaru
08. 08. 2026 16.10
Preberi članek in se nauči kaj novega. Če ti obnovim kar te zanima: nagon in hormoni. Preden odgovoriš s čem res pametnim - ne, mačke ne razmišljajo isto kot ljudje in pri ljudeh ni več veliko naravne selekcije.
Odgovori
+5
7 2
Vera in Bog
08. 08. 2026 13.21
V Jugoslaviji se je streljalo tudi ljudi ! Ne pozabimo kakšen sistem smo imeli
Odgovori
-12
11 23
GretamUhan
08. 08. 2026 14.15
Maček v žaklju, tazi tazi Tarzane..
Odgovori
-3
1 4
Tufu
08. 08. 2026 14.36
Kaksen sistem? Boljši kot zdaj!
Odgovori
+2
9 7
Vera in Bog
08. 08. 2026 14.55
V enih stvareh je bil sistem boljši priznam, bolj prijazen do delavca. Ampak koliko duhovnega nasilja !
Odgovori
-7
4 11
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