Se je Sova zarotila proti Francu Kanglerju?

Ali je Sova res del zarote proti nekdanjemu mariborskemu županu Francu Kanglerju, ki želi razčistiti vlogo policije, tožilstva in sodnikov v sodnih procesih proti njemu? Sova je namreč del dokumentov, do katerih je želel priti Kangler, po 17 letih označila za zaupne. Zdaj odgovarja, da obstoja dokumenta sploh ne more potrditi.