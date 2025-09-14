Se je Tina Gaber Golob vpletla v delovanje slovenske diplomacije?

Na zunanjem ministrstvu so potrdili, da je premier Robert Golob prek depešnega sistema res pisal voditeljem, naj ob grozotah v Gazi ne ostanejo tiho. Temu pa je priložil tudi pismo takrat še partnerke Tine Gaber, v katerem je prosila, naj se ji partnerke drugih predsednikov vlad pridružijo v pozivu za končanje vojne in zaščito nedolžnih otrok.

Kontakt bi morali poiskati slovenski ambasadorji v tujini. Elektronski naslov, na katerega bi se partnerke lahko oglasile, je nosil naslov "United voice of first ladies" oz. v prevodu združeni glasovi prvih dam, ob katerem je bila dodana uradna državna spletna domena gov.si, je prvi poročal Požareport.

Pri tem pa naj bi soproga predsednika vlade tudi napačno uporabila naziv "prve dame". Po protokolu je namreč v Sloveniji prvi soprog Aleš Musar, mož predsednice države.