Slovenija

Se je Tina Gaber Golob vpletla v delovanje slovenske diplomacije?

Ljubljana, 14. 09. 2025 19.26 | Posodobljeno pred 1 uro

Anže Božič
125

V začetku avgusta je po depešnem sistemu zunanjega ministrstva in prek slovenskih ambasadorjev v tujini soproga predsednika vlade Tina Gaber Golob iskala kontakt s soprogami nekaterih svetovnih voditeljev, da bi posnele mirovno video sporočilo glede ene najbolj kočljivih zunanjepolitičnih tem - vojne v Gazi. To so nekateri diplomati razumeli kot preseganje pristojnosti Gaber Golobove in zlorabo vladnih kanalov. Kako na te kritike odgovarjajo v kabinetu predsednika vlade in na zunanjem ministrstvu?

Na zunanjem ministrstvu so potrdili, da je premier Robert Golob prek depešnega sistema res pisal voditeljem, naj ob grozotah v Gazi ne ostanejo tiho. Temu pa je priložil tudi pismo takrat še partnerke Tine Gaber, v katerem je prosila, naj se ji partnerke drugih predsednikov vlad pridružijo v pozivu za končanje vojne in zaščito nedolžnih otrok.

Kontakt bi morali poiskati slovenski ambasadorji v tujini. Elektronski naslov, na katerega bi se partnerke lahko oglasile, je nosil naslov "United voice of first ladies" oz. v prevodu združeni glasovi prvih dam, ob katerem je bila dodana uradna državna spletna domena gov.si, je prvi poročal Požareport.

Pri tem pa naj bi soproga predsednika vlade tudi napačno uporabila naziv "prve dame". Po protokolu je namreč v Sloveniji prvi soprog Aleš Musar, mož predsednice države.

Tina Gaber
Tina Gaber FOTO: Bobo

V kabinetu predsednika vlade medtem ob tihem čudenju številnih diplomatov in opozorilih, da soproga premierja nima nobenih zunanjepolitičnih pristojnosti, pravijo, da ni šlo za navodilo, temveč protokolarno prošnjo. Zato v tem ne vidijo zlorabe vladnih depeš, niti prekoračitve pooblastil.

Glede spletnega naslova "first ladies" pa so dejali, da gospa Gaber Golob z njim ne upravlja.

Ob tem so spomnili na podobno akcijo, ki se ji je pred leti pridružila tudi soproga tedanjega premierja Urška Bačovnik Janša, ko so žene državnikov pozivale ruske ženske k pritisku za končanje vojne v Ukrajini.

To pa sicer ni prvi primer sodelovanja Tine Gaber Golob v državnih politikah. Zelo vplivno je bilo tudi njeno zavzemanje za pravice živali.

KOMENTARJI (125)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Klovni...
14. 09. 2025 21.00
V zgodovini je veliko primerov ko so politiko vodile plačane konkubine.
ODGOVORI
0 0
Po možganski kapi
14. 09. 2025 20.58
+1
Velika večina Slovencev je srečnih, da imamo Tino in gospoda Maljevca.
ODGOVORI
1 0
Antena
14. 09. 2025 20.56
+6
Počakte to je šele začetek. Ne bo stvaei, kjer ne bo vtikala brezvezni nos
ODGOVORI
6 0
blackwizard
14. 09. 2025 20.56
+6
Dol z laznivimi levičarji in poroko leta
ODGOVORI
6 0
dujedrag
14. 09. 2025 21.00
ono, tipo se predstavljal 2022 kot štromar Jozo, ki bo firme rešo za elektriko....a na koncu....izpal king cuck......res je king...ono drugo tude. Pa sem volil njega, uff, ka bomo pa zdaj volili
ODGOVORI
0 0
boslo
14. 09. 2025 21.01
Saj ti bodo mediji pomagali no
ODGOVORI
0 0
Arguss
14. 09. 2025 20.54
Se mudi bi še ti pa delovna sobota obvezna za nedeljo morš pa vprašat če boš frej.Vem kere idiotske firme ste to v Sloveniji.Vas ni Sram še Bosanci od vas bežijo.Amen.
ODGOVORI
0 0
Pikaponca
14. 09. 2025 20.54
+4
Qunkubine, excortese, balast na jahti. in politika ne me basat. Golob še za mačke fojtrat ni sposoben..
ODGOVORI
4 0
kokicas
14. 09. 2025 20.52
+3
A bi se kdo začel ukvarjati z Slovenijo in začel reševati domače probleme in težave pa pogledati realno stanje države vsaj na začetku leta? Dejansko mislijo da bodo rešili zunanjepolitične zadeve velikih igralcev?
ODGOVORI
3 0
Cenb77
14. 09. 2025 20.50
+2
sam faca pa je... do popka...
ODGOVORI
4 2
Betuul
14. 09. 2025 20.49
+4
No pol pa gabr-golobovo za predsednico, ker je za glavo višij od goloba!
ODGOVORI
5 1
buco2222
14. 09. 2025 20.47
+4
Frenk007 Frenk 007 levi levi
ODGOVORI
4 0
JApajaDAja
14. 09. 2025 20.47
+5
sedaj se ona Vpleta...prej so se Vpletali Vanjo..........
ODGOVORI
7 2
dujedrag
14. 09. 2025 20.49
+4
Gurali
ODGOVORI
4 0
junij66
14. 09. 2025 20.45
+6
Frenk007. Levi plačanec. Plačan si,da vsak trolaš tu gor in pišeš hvalospeve Golobu,svobodi in levi vladi. Smo te spregledali.
ODGOVORI
6 0
masterpiece
14. 09. 2025 20.44
-5
Bistveno pa je, da je gospa Gaber Golob naredila pozitivno stvar. Protokolarna krsitev je nesporna, a v širšem kontekstu banalna.
ODGOVORI
2 7
Rožle Patriot
14. 09. 2025 20.51
+3
OK! ... Nam lahko še pokličeš dešifratorja !
ODGOVORI
3 0
ZIPPO
14. 09. 2025 20.44
+7
Golob je klical na Ministrstvo za zunanje zadeve in ZAHTEVAL, da mu TAKOJ posredujejo email teh diplomatov, čeprav za tako zahtevo NIMA PRISTOJNOSTI!!! Še huje pa je, da so mu iz Ministrstva te maile tudi posredovali IN EVO SRAMOTE, ki sta jo državi naredila Golob in Gabrova!!!! Speljite se vsi iz Vlade ker to NI NORMALNO!!!
ODGOVORI
8 1
Betuul
14. 09. 2025 20.47
-2
In pol se ne takoj oglasu pri nas Wang wanč
ODGOVORI
0 2
kekec9999
14. 09. 2025 20.42
+13
Ne bo se več dolgo vpletala, dnevi so jima šteti.....če narod do sedaj ni spregledal nam ni pomoči.
ODGOVORI
13 0
pusi
14. 09. 2025 20.39
+3
Kdo je ta? A onaaaaaa tista ki smo.... Zdaaaaaaj se spomnim
ODGOVORI
3 0
Arguss
14. 09. 2025 20.38
+3
Slovenčki za jurja naprej in vsi veseli.Spod 1500 eur neto se sploh ne pogovarjamo.
ODGOVORI
4 1
Brus123
14. 09. 2025 20.37
+7
Raje se naj Lipice drži. Itak pa bo Robi kmalu zaključil burleske v slovenski vladi!!
ODGOVORI
8 1
Betuul
14. 09. 2025 20.42
+1
Burkleske
ODGOVORI
1 0
Rožle Patriot
14. 09. 2025 20.59
Bukarešte !!!
ODGOVORI
0 0
Lion90
14. 09. 2025 20.37
+3
Hahaha samo da ni janjsa! Bo pa gabrca hahah
ODGOVORI
4 1
Podlesničar
14. 09. 2025 20.37
-5
Pravilno.
ODGOVORI
1 6
