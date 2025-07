Se je v zaledju obale razvil tornado?

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Bralka je portalu posredovala videoposnetek, na katerem je dobro vidna značilna vrtinčasta struktura, ki se spušča iz nevihtnega oblaka proti tlom. Ali se je tal dotaknila, še ni znano.

Tudi meteorolog Agencije RS za okolje Branko Gregorčič pravi, da za zdaj še ni videl verodostojne slike, ki bi potrjevala stik vrtinca s tlemi: "Na kamerah smo zasledili lijakast oblak, ki pa ni segal do tal." Za zdaj tako ne more govoriti o nastanku tornada, vendar pa sicer lijakasti oblaki in vodne trombe po njegovih besedah v poletnem času niso redkost.