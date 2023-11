Se je za Sandija Zajca nabralo za več kot pol milijona donacij?

Sage z doniranim denarjem za gasilca Sandija Zajca še ni konec. Na račun prostovoljnega gasilskega društva je posebej zanj priteklo več kot 280 tisoč evrov. A Zajc je bil očitno prepričan, da mu pripada še več. Skupno se je namreč zbralo za več kot pol milijona evrov donacij. Mengeški gasilci zdaj na bankah poizvedujejo, ali je mogoče, da je Zajc upravičen do večje vsote. In da težko razumejo, zakaj jih je v pismu za medije obtožil, da mu denarja ne želijo predati, če se je strinjal, da se izplačilo zamakne, dokler ne uredi situacije s svojo nekdanjo partnerko. Zaradi nespoštovanja navodil so ga sicer izključili iz operativne enote.

