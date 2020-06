Se kopalci na slovenski obali držijo priporočil?

Kljub virusu se začenja turistična sezona, a tudi na plažah veljajo posebna priporočila. Upravljavci večkrat na dan razkužujejo sanitarije in kabine za preoblačenje, tam so namestili tudi razkužila za roke. Ležalniki morajo biti meter in pol narazen, razen v primeru, da jih uporabljajo člani istega gospodinjstva. V morju pa je priporočena razdalja med drugimi kopalci dva metra. In kako je to videti v praksi?