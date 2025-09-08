Se kultura vedenja za Tino Gaber Golob po poroki spreminja?

Vila Tartini, kjer najem celotnega posestva stane med 6000 in 12.000 evrov, je zgolj eden od državnih protokolarnih objektov, kjer gostijo zasebne zabave in poročna slavja. Tu so še posestvo Brdo, vila Bled in Grad Strmol, cena pa je odvisna od sezone in dolžine zakupa.
Vilo Bled, kjer je pred dvema letoma slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić zaročil svojo izbranko Anamarijo Goltes, je možno najeti za od 10.000 do 22.000 evrov, za poroko v gradu Strmol je treba odšteti med 3000 in 8000 evrov, medtem ko nam podatkov za posestvo Brdo iz gospodarskega zavoda Protokolarne storitve niso sporočili.
Je pa prvo sporočilo po poročno obarvanem vikendu v Strunjanu objavila nova žena premierja Roberta Goloba. "Toliko lepih sporočil, ni mi še uspelo odpisati," je zapisala.
In čeprav je Tina Gaber Golob svojemu priimku dodala moževega, se njena vloga partnerice predsednika vlade z usodnim "da" ni spremenila. "V kontekstu kulture vedenja z elementi protokola se ne spremeni nič. To je morala znati že takrat, ko še ni bila poročena," je pojasnila strokovnjakinja za kulturo vedenja ter poslovni in diplomatski protokol Bojana Košnik Čuk.
Golob in njegova partnerka sta namreč po besedah Košnik Čukove že prej živela v zunajzakonski skupnosti, ki jo pri nas priznavamo. "Za vse partnerke, soproge ali obratno se točno ve, da morajo biti oborožene z znanjem iz kulture vedenja - tisto osnovno za vsak dan - in z elementi protokola naše države. Če odhajajo kam v tujino, je seveda prav, da se seznanijo z vsemi morebitnimi posebnostmi posamezne države," je še povedala.
In prav v tujini je ključno, da par, če se seveda drži pravil diplomatskega protokola, deluje usklajeno. Tudi partnerji in partnerke morajo torej zagovarjati uradna stališča Republike Slovenije oz. "to, kar je politika aktualnega predsednika vlade".
Izbranka premierja je sicer v preteklosti že nasprotovala potezam nekaterih državnih institucij. Zaradi odstrela nutrij je Tina Gaber Golob z drugimi aktivisti ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predala skoraj 25.000 podpisov proti odlovu. Strokovnjakinja za protokol pojasnjuje, da v stališčih partnerjev lahko pride do odstopanj, a to v tujini ni več državniška drža in usklajeno vedenje.
Tina Gaber Golob pa sicer s poroko ni postala prva dama. "Funkcija predsednika vlade je šele tretja v državi, torej ne more biti gospa prva dama," je dodala Košnik Čukova. Ta naziv je namreč rezerviran za predsednico oziroma predsednika države.
