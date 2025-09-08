Svetli način
Se kultura vedenja za Tino Gaber Golob po poroki spreminja?

Ljubljana, 08. 09. 2025 19.37 | Posodobljeno pred 29 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Manca Turk
Komentarji
26

Po sobotni poroki v strunjanski Vili Tartini se je Tina Gaber Golob prek družbenih omrežij zahvalila za vse čestitke. In čeprav je prevzela možev priimek, se njena vloga spremljevalke predsednika vlade ne spreminja. Kot pojasnjuje strokovnjakinja, je morala pravila obnašanja in protokola poznati že pred poroko, v tujini pa mora, če želi par delovati usklajeno, zagovarjati uradna stališča Republike Slovenije.

Vila Tartini, kjer najem celotnega posestva stane med 6000 in 12.000 evrov, je zgolj eden od državnih protokolarnih objektov, kjer gostijo zasebne zabave in poročna slavja. Tu so še posestvo Brdo, vila Bled in Grad Strmol, cena pa je odvisna od sezone in dolžine zakupa.

Vilo Bled, kjer je pred dvema letoma slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić zaročil svojo izbranko Anamarijo Goltes, je možno najeti za od 10.000 do 22.000 evrov, za poroko v gradu Strmol je treba odšteti med 3000 in 8000 evrov, medtem ko nam podatkov za posestvo Brdo iz gospodarskega zavoda Protokolarne storitve niso sporočili.

Je pa prvo sporočilo po poročno obarvanem vikendu v Strunjanu objavila nova žena premierja Roberta Goloba. "Toliko lepih sporočil, ni mi še uspelo odpisati," je zapisala.

In čeprav je Tina Gaber Golob svojemu priimku dodala moževega, se njena vloga partnerice predsednika vlade z usodnim "da" ni spremenila. "V kontekstu kulture vedenja z elementi protokola se ne spremeni nič. To je morala znati že takrat, ko še ni bila poročena," je pojasnila strokovnjakinja za kulturo vedenja ter poslovni in diplomatski protokol Bojana Košnik Čuk.

Tina Gaber in Robert Golob
Tina Gaber in Robert Golob FOTO: Profimedia

Golob in njegova partnerka sta namreč po besedah Košnik Čukove že prej živela v zunajzakonski skupnosti, ki jo pri nas priznavamo. "Za vse partnerke, soproge ali obratno se točno ve, da morajo biti oborožene z znanjem iz kulture vedenja - tisto osnovno za vsak dan - in z elementi protokola naše države. Če odhajajo kam v tujino, je seveda prav, da se seznanijo z vsemi morebitnimi posebnostmi posamezne države," je še povedala.

In prav v tujini je ključno, da par, če se seveda drži pravil diplomatskega protokola, deluje usklajeno. Tudi partnerji in partnerke morajo torej zagovarjati uradna stališča Republike Slovenije oz. "to, kar je politika aktualnega predsednika vlade".

Preberi še Tina Gaber Golob pod vtisom pravljične poroke: Toliko lepih sporočil ...

Izbranka premierja je sicer v preteklosti že nasprotovala potezam nekaterih državnih institucij. Zaradi odstrela nutrij je Tina Gaber Golob z drugimi aktivisti ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predala skoraj 25.000 podpisov proti odlovu. Strokovnjakinja za protokol pojasnjuje, da v stališčih partnerjev lahko pride do odstopanj, a to v tujini ni več državniška drža in usklajeno vedenje.

Tina Gaber Golob pa sicer s poroko ni postala prva dama. "Funkcija predsednika vlade je šele tretja v državi, torej ne more biti gospa prva dama," je dodala Košnik Čukova. Ta naziv je namreč rezerviran za predsednico oziroma predsednika države.

robert golob tina gaber golob poroka protokol vedenje
KOMENTARJI (26)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
devlon
08. 09. 2025 20.06
s tem šemastim dejanjem je pokazal , da je brez hrbtenice, in je izgubil še nekaj volilcev. cirkus
ODGOVORI
0 0
vision105
08. 09. 2025 20.05
Enkrat k....,vedno k.....
ODGOVORI
0 0
Minifa
08. 09. 2025 20.05
Snežič je tako povedal, kuhala pa pospravljala ne bo to bo počel dvorni norček GEJ Golob.
ODGOVORI
0 0
Pravica.
08. 09. 2025 20.04
+2
Smešno. Res. Aktualna vlada polni le še rumeni tisk.
ODGOVORI
2 0
Glotar
08. 09. 2025 20.02
+5
dej Manca Turk umir se mal...
ODGOVORI
5 0
Glotar
08. 09. 2025 20.01
+7
a še ne mislte nehat srat s temi bedarijami?
ODGOVORI
7 0
inside1
08. 09. 2025 20.00
+3
Še več vpliva bo imela nanj, sploh pri uveljavljanju svojih muh.... ja ja, ni čudno, da se Klakočarjeva počuti ogroženo....ne bo več prva lajna v stranki... Avšićeva je še tam dokler gor plavajo, potem pa bo med prvimi odletela stran, bojda jo tak stara služba čaka, ni nevarna za Goloba, premalo sposobna..
ODGOVORI
3 0
klop12
08. 09. 2025 19.59
+12
A lah že nehate s to sponzor**** Oba sta že fakin zoprna
ODGOVORI
12 0
Summer Fridays
08. 09. 2025 19.58
+7
Poroka je trajala 1 dan pa poglejte koliko člankov na to temo… se bo pisalo 9 mesecev ko zanosi?
ODGOVORI
7 0
Pravica.
08. 09. 2025 19.59
+6
Saj bodo prej volitve in ne bo več zanimiva.
ODGOVORI
6 0
stoinena
08. 09. 2025 19.58
+4
sej je že konec. april bo hitro tu. ne bo potrebovala.
ODGOVORI
4 0
Minifa
08. 09. 2025 19.58
+6
Slovenska ČIČOLINA....
ODGOVORI
6 0
Aktivna državljanka
08. 09. 2025 19.57
+2
Ne ona ne more spreminiti kulture bo vedno to kar je. On pa bo spremenil kulturo na "boljše" z njenimi vrednotami. Tako, da vse štima. Menda je tudi Vesna Vuk Godina navdušena nad izbranko in njeno kulturo.
ODGOVORI
2 0
Pravica.
08. 09. 2025 20.00
+2
Pa saj jo vsi poznamo. Lahko se dela "fina", ampak zgodovine se ne da spremeniti
ODGOVORI
2 0
Pravica.
08. 09. 2025 19.56
+9
Komaj čakam volitve.
ODGOVORI
9 0
08. 09. 2025 19.56
+4
To kar zna zna, starega konja se neda priučiti.
ODGOVORI
5 1
Mr.
08. 09. 2025 19.59
+4
kobile tudi ne!!!!!!!!!!!!!!!!
ODGOVORI
4 0
Minifa
08. 09. 2025 19.56
+4
Enkrat na Snežičevi jahti vedno tam..tako, da ni razlike..je to kar je..
ODGOVORI
5 1
prince of persia
08. 09. 2025 19.56
+6
Katastrofa res.
ODGOVORI
7 1
hobotnica1
08. 09. 2025 19.51
+7
Več škode kot koristi si je nakopal s to poroko.
ODGOVORI
9 2
goričan
08. 09. 2025 19.47
+12
Ma nobeden od teh dveh nima nobene kulture
ODGOVORI
14 2
speedstar
08. 09. 2025 19.47
+15
Mizerna gospodarska rast, rekordna obdavčitev, 1 milijarda primanjkljaja vi pa pišete samo o neumnostih.
ODGOVORI
16 1
Rožle Patriot
08. 09. 2025 19.46
+15
LJ Ćarapan ji zapakira vse njene Nutrije v konzerve, potem pa še golobčka poroči .. - Le kdo bi razumel tovrstno, čudovito, lewaško pravljico !!??
ODGOVORI
15 0
