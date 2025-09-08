Se kultura vedenja za Tino Gaber Golob po poroki spreminja?

Vila Tartini, kjer najem celotnega posestva stane med 6000 in 12.000 evrov, je zgolj eden od državnih protokolarnih objektov, kjer gostijo zasebne zabave in poročna slavja. Tu so še posestvo Brdo, vila Bled in Grad Strmol, cena pa je odvisna od sezone in dolžine zakupa.

Vilo Bled, kjer je pred dvema letoma slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić zaročil svojo izbranko Anamarijo Goltes, je možno najeti za od 10.000 do 22.000 evrov, za poroko v gradu Strmol je treba odšteti med 3000 in 8000 evrov, medtem ko nam podatkov za posestvo Brdo iz gospodarskega zavoda Protokolarne storitve niso sporočili.

Je pa prvo sporočilo po poročno obarvanem vikendu v Strunjanu objavila nova žena premierja Roberta Goloba. "Toliko lepih sporočil, ni mi še uspelo odpisati," je zapisala.

In čeprav je Tina Gaber Golob svojemu priimku dodala moževega, se njena vloga partnerice predsednika vlade z usodnim "da" ni spremenila. "V kontekstu kulture vedenja z elementi protokola se ne spremeni nič. To je morala znati že takrat, ko še ni bila poročena," je pojasnila strokovnjakinja za kulturo vedenja ter poslovni in diplomatski protokol Bojana Košnik Čuk.