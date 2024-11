Se lahko bojimo razprodaje slovenskih planinskih domov?

Pred nekaj časa je odjeknila novica, da naj bi se prodajal Tičarjev dom na Vršiču. V Planinskem društvu Jesenice so nam zatrdili, da o prodaji ne razmišljajo. Se je pa s tem sprožil plaz vprašanj in bojazni, ali lahko morebiti v prihodnje državljani ostanemo brez dostopa do planinskih koč. Več društev naj bi namreč zaradi dolgov razmišljalo o prodaji planinskih domov, ki pa imajo za državo vendarle tudi strateški pomen.

Glavnina planinskih koč v Sloveniji je v lasti planinskih društev, manjši del pa v lasti ostalih pravnih subjektov ali posameznikov. Od 159 planinskih koč, vpisanih v register pri PZS, jih je 132 last planinskih društev, 13 jih pripada lokalnim skupnostim, pet posameznikom, drugim subjektom (druga društva, agrarne skupnosti, ministrstvo, PZS) pa devet. V eko civilni iniciativi Slovenije se potem, ko so se razširile govorice o prodaji Tičarjevega doma in še nekaterih drugih planinskih domov, bojijo razprodaje slovenskih planinskih domov. "Predvsem zato, ker so planinski domovi kot kritična infrastruktura zelo pomembni sploh v času spremenjenih geopolitičnih in podnebnih sprememb in pomembni za reševanje v gorah. So del kulturne dediščine, edinstvena stavbna dediščina in ponazarjajo delo udejanjenih vrednot, sodelovanja in spoštovanja do narave in gora," poudarjajo.

Tičarjev dom FOTO: Shutterstock icon-expand

Skrbi jih, da bi planinske koče pokupili tujci in onemogočili dostop in uporabo širšim množicam ljudi in da bodo planinski domovi, večinoma narejeni s prostovoljnim delom naših prednikov, zdaj na voljo le petičnim gostom in uporabljeni za zasebne rezidence. Skupaj z objekti se prodajajo tudi strateška zemljišča, ki so pomembna za gorsko reševanje. Ali smemo prepustiti te lokacije zasebnikom, se sprašujejo. Ob tem opozarjajo, da planinske koče poleg tega ponazarjajo domoljubje. "Menimo, da je treba pravočasno reagirati, da se ne začnejo podirati domine in se začnejo koče razprodajati," pravijo. Ne izključujejo možnosti prodaje planinskih koč v prihodnje Kot pojasnjujejo na Planinski zvezi Slovenije, je Planinsko društvo Jesenice preverjalo možnost, da bi Tičarjev dom, ki je v njihovi 100-odstotni lasti, prodali. Ta namera ni bila potrjena na zboru članov, ki kot najvišji organ društva sprejema tako pomembne odločitve. Za nakup je sicer pripravljenost izrazilo tudi Planinsko društvo Ljubljana-Matica, s katerim pa se v PD Jesenice niso dogovorili. Omenjalo se je še, da naj bi bila kmalu na prodaj tudi Ribniška koča na Pohorju. Kot razlaga Dušan Prašnikar s PZS, je ta v 90-odstotni lasti Planinskega društva Paloma Sladki Vrh in 10-odstotni v lasti Planinske zveze Slovenija. Trenutno je koča oddana v dolgoročni najem. PD Paloma Sladki Vrh o prodaji ne razmišlja, a kot pove Prašnikar, ne izključuje te možnosti v prihodnje, če se bo ocenilo, da koče ne bo zmoglo ustrezno upravljati.

Aljažev dom FOTO: Shutterstock icon-expand