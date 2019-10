Se lasje obnašajo, kot da ima prste v vtičnici?

Pa vendar, obstajajo načini, s katerimi lahko preprečimo naelektrenost las. Najlažje in najhitreje jih bomo ukrotili z uporabo bolj vlažilnih šamponov in balzamov/mask. Na ta način jih ne bomo samo razelektrili, temveč tudi poskrbeli za njihovo zaščito in zdravo stanje v mrzlem in bolj vlažnem obdobju.

Vlažilno-hranilni izdelki na gostih in močnih laseh zapolnijo suhe predele v laseh ter zgladijo lasno povrhnjico, kar posledično preprečuje, da bi lasje štrleli stran od lasišča. V kolikor pa so naši lasje tanki in redkejši, bodo pravi izdelki zaščitili lasno povrhnjico in dodali lasem malo teže. Širok izbor primernih izdelkov vam nudi Ludadu.com.

Lahkotni negovalni balzami, ki se ne izpirajo, bodo prav tako odlična rešitev za odpravo statike, saj povečajo sposobnost zadrževanja vlage. Namesto uporabe silikonskih olj ali serumov, v jesensko-zimskem obdobju priporočamo uporabo serumov za lažje razčesavanje las, krem za oblikovanje pričeske ali balzamov brez izpiranja.