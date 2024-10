Ali se Logar res politično osamosvaja ali bo zgolj politični satelit svoje dosedanje stranke? Odvisno, koga vprašate. "Možno je vse. Možno je, da gre za izrecni dogovor. Možno, da gre za nek tihi dogovor. Možno, da sploh ne gre za dogovor. In tega ne more vedeti nihče razen Logarja in Janše. Mogoče še njuni soprogi. Dosedanji odnos SDS je dokaj nežen. Ni videti, da bi sprožil svojo težko artilerijo. Ampak mogoče pa to še pride," pravi vodja programa Sigma pri OECD Gregor Virant."Se samo spomnimo, kdo je pravzaprav omogočil Janševo vlado leta 2020. To je bila neka brezhrbtenična sredinska politika, ki jo je takrat utelešal gospod Počivalšek in njegova SMC. Tako da to je po moje zgolj volk v ovčji koži, ki ga SDS dejansko ustanavlja za naslednje volitve," pa odgovarja vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec. V torek se bo z Logarjem o novi stranki in možnosti sodelovanja pogovoril še en poslanec, ki se je v zadnjem času oddaljil od matične SDS, Dejan Kaloh: "Dr. Logarja spoštujem. Pozorno mu bom prisluhnil predvsem v delu, komu in čemu bo njegova stranka alternativa. Kot konsistenten politik, ki nikoli ne požre svoje besede, še vedno čakam na odločitev matične stranke glede moje kandidature za DZ volitve 2026. Rok je postavljen. Do konca tega leta."

"Sem desnosredinski politik. Po mentaliteti podpornik EPP-ja, evropske ljudske stranke. Nimam nobene težave sodelovati s posamezniki na tej ali oni strani, dokler ne pride do skrajnosti. S skrajnimi silami pa težko sodelujem," pravi Anže Logar. "Moral bo pa sedaj jasno predstaviti vsebino. Zaenkrat govori samo o povezovanju in sodelovanju. To pa še ni program. Stranka mora imeti barvo in okus. Mora se jasno opredeliti do bistvenih vprašanj, kot so zdravstvo, davki, migracije, Bližnji vzhod, Ukrajina in tako naprej," tako nekdanji politik Virant, ki je z Državljansko listo leta 2012 najprej omogočil drugo Janševo vlado. Leto kasneje pa se je povezal na levo in ob zamrznitvi statusa zmagovalca volitev Zorana Jankovića za premierko pomagal ustoličiti Alenko Bratušek.

Kaj pa po njegovem v slovenski politični prostor prinaša Logar? "No, konkurence ni nihče vesel. In seveda bodo tekmeci poskušali Logarja spodnesti. Mislim pa, da z Logarjevo stranko pridobiva predvsem desnosredinski blok, ki dobiva realno možnost za oblikovanje vlade po naslednjih volitvah," še zaključi Virant. To pa v trenutnih domačih strankarskih razmerjih lahko vodi le en človek. Janez Janša.