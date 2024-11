Se Marti Kos v Bruslju obeta podpora?

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Urejen moški pristopi do klošarja in mu reče: ''Če želiš zaslužiti zajtrk, mi operi avto.'' Klošar: ''Kakšen pa je?'' Moški: ''Mercedes.'' Klošar: ''Ne zanima me avto, kakšen je zajtrk?''