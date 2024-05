Je na krovu ladje, ki je na poti v Koper, orožje za Izrael?

Če zavrnitev vplutja ne bo mogoča, pa gibanje slovenske oblasti poziva, da opravijo inšpekcijski nadzor tovora in preverijo, ali se ta ujema z uradnim uporabniškim certifikatom. "S ciljem, da se zagotovi spoštovanje mednarodnega prava, pogodbe o trgovini z orožjem ter slovenske zakonodaje in prepreči, da bi vojaški tovor z orožjem ter vojaško opremo nadaljeval pot v Izrael, kjer bo zelo verjetno uporabljen v nadaljnjih izraelskih napadih na Gazo".

Gibanje za pravice Palestincev slovensko vlado in ostale pristojne institucije poziva, naj tovorni ladji Borkum, ki naj bi čez pet dni prispela v Luko Koper, prepove vplutje. Sklicujoč se na navedbe španske Solidarnostne mreže proti okupaciji Palestine (RESCOP) v gibanju trdijo, da ladja prevaža orožje, ki je namenjeno v Izrael. Med drugim naj bi bilo na krovu 20 ton raketnih motorjev, 12,5 tone raket z eksplozivnimi naboji, 1,5 tone eksplozivnih materialov in 740 kg izstrelkov.

Španske nevladne organizacije in nekatere leve politične stranke so namreč sprožile kampanjo proti vplutju ladje in zapisale, da Borkum prevaža orožje, namenjeno v Izrael. Trdijo, da je v tranzit vpleteno orožarsko podjetje IMI Systems, katerega lastnik je največje izraelsko vojaško podjetje Elbit Systems. Španske oblasti so zato pozvali, naj preverijo tovor na ladji.

Špansko ministrstvo za promet je medtem zavrnilo trditve nevladnikov in sporočilo, da je tovor, ki ga prevaža Borkum, na poti na Češko in ne v Izrael. Viri iz ministrstva so za španski časnik El Pais dejali, da obstaja možnost, da so nevladniki Borkum zamešali z drugo tovorno ladjo Marianne Danica, ki so ji španske oblasti prepovedale vplutje v španska pristanišča.