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Slovenija

Se nam obeta novi ZUJF? Sindikati opozarjajo na reze v socialne transferje

Ljubljana, 11. 11. 2026 13.16 pred 1 uro 3 min branja 265

Avtor:
STA
Predstavniki sindikalnih central

Predlagani proračun za leto 2027 prinaša pomembne reze v pravice ljudi, saj krči sredstva za otroške dodatke, porodniška nadomestila, štipendije in druge socialne transferje, hkrati pa tudi za plače javnih uslužbencev, so na novinarski konferenci poudarili predstavniki sindikalnih central. Vse skupaj jih spominja na ZUJF, so dodali.

Vlada v predlogu proračuna za prihodnje leto predvideva "zelo zaskrbljujoča krčenja", je opozorila generalna sekretarka Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Martina Vuk. Sredstva, namenjena družinam in posameznikom za otroške dodatke, porodniška nadomestila, štipendije in podobno, namreč znižuje za 15 odstotkov, reže pa tudi sredstva, namenjena za plače v javnem sektorju, četudi zakon, ki ureja plače javnih uslužbencev za leto 2027, poleg rednih napredovanj določa dva dviga plač, je dejala.

Kot je še izpostavila, se bo jemalo ravno tistim, ki sredstva najbolj potrebujejo in "za katere se govori, da so ciljna skupina, ki ji je treba ustrezno omogočiti čim višjo kakovost življenja".

Predstavniki sindikalnih central
Predstavniki sindikalnih central
FOTO: Bobo

Predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek je dodal, da predlog proračuna vključuje tudi zmanjšanje sredstev za delovanje javnih zavodov, skrbi pa ga še predvidena odprodaja stvarnega državnega premoženja v obsegu 303 milijone evrov, "kar je nekajkrat, da ne rečem nekaj desetkrat več kot to, kar se je dogajalo v preteklih proračunih".

Poleg tega je vlada po njegovih besedah zgolj minimalno upoštevala zakonsko obveznost uskladitve davčnih olajšav in mej dohodninskih razredov, "kljub temu da lahko ves čas poslušamo, kako bi si želeli razbremenitev dela". V tej luči je spomnil na sindikalni predlog, po katerem bi se ta uskladitev povišala za 10 odstotkov, kar bi pomenilo višje neto plače, in pristojne pozval, da ga z dopolnilom vključijo v predlog proračuna, s tem pa pokažejo, "da mislijo resno".

Predlagani proračun za leto 2027 predvideva javnofinančni primanjkljaj v višini 2,9 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), a fiskalni svet ocenjuje, da bi bil lahko podcenjen, je medtem opozoril izvršni sekretar pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije Matija Drmota.

Kot je navedel, pa pri tem še ni vključen učinek interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki ga sicer 6. decembra čaka referendum. Fiskalni svet je izračunal, da bi proračun obremenil za 1,2 milijarde evrov, je posvaril.

"Vse skupaj gre zelo jasno v smeri, da morajo zagoreti prav vsi rdeči alarmi. Dejstvo je, da vse ostale tam, kjer hodita politika in kapital z roko v roki, čakajo samo še večje razslojevanje, večja revščina, neenakost," je nadaljeval predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije Damjan Volf.

Preberi še Opozicija: Proračunska luknja se veča, koalicija: Prvi zakon, ki davke niža

Poudaril je, da si želijo konkretnih in razvojno naravnanih proračunov za leti 2027 in 2028, tako da bodo na prvem mestu razvoj, mali človek in enakopravnost, ne pa razslojevanje. "Zahtevamo odgovorne javne finance, javne finance (...) na podlagi katerih se bo kvaliteto življenja v družbi zasledovalo izključno s kvaliteto življenja tistih, ki so na robu socialnega dna," je sklenil.

Sindikaliste je sicer zmotilo še, da vlada ljudem ob pripravi proračunov za prihodnji dve leti ni pojasnila, katere pravice bo krčila. Vse skupaj jih spominja na zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) iz leta 2012, ko se je z varčevalnimi ukrepi poseglo ravno v pravice ljudi. Še bolj jih žalosti, da se sredstva, ki se krčijo, prenašajo na obrambo.

Na predlagana proračuna so se danes odzvali, ker za to ne bodo imeli priložnosti na petkovi in sobotni seji odbora DZ za finance, so povedali. So pa po sklicu novinarske konference od ministrstva za finance dobili vabilo na usklajevanja glede dohodninske lestvice in olajšav. Sešli se bodo v četrtek.

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sindikati interventni zakon proračun zujf

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KOMENTARJI265

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Žmavc
11. 11. 2026 15.02
Javno upravo je potrebno oklestit, jim postavit realne normative, potem pa nagnat delat. Če komu ne paše, naj se poda v gospodarstvo. Tam bodo dobrodošli. Ampak bo treba delat.
Odgovori
0 0
ŠeVednoPlešem
11. 11. 2026 15.01
Gospodarstvo ne stoji samo na podjetnikih, ampak tudi na delavcih, javni infrastrukturi, zdravstvu, šolstvu in vseh storitvah, ki jih financiramo iz proračuna. Davčne olajšave za najpremožnejše ne bodo ustvarjale blaginje. Zaradi teh daril bo nastal velikanski izpad javnih prihodkov, kdo bo plačal račun? Podjetništvo potrebuje spodbudno okolje, država pa prihodke za delovanje. Tudi to je del gospodarstva, ne teorija.
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+1
1 0
Zelena travica
11. 11. 2026 15.01
Lopovi. Pr seb nej uzamejo.
Odgovori
0 0
suleol
11. 11. 2026 15.01
zujf se v kej druzga dreza ne sam socialo ne zavajite
Odgovori
+0
1 1
bandit1
11. 11. 2026 15.00
Do 63 leta lahko delajo tisti v pisarni in ko v njej riknejo jih ne bo nihče pogrešal dokler ne zasmrdi iz pisarne.
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+1
1 0
tavbix
11. 11. 2026 14.58
Socialno pomoč tistim, ki so do nje res upravičeni... Ostalim pa pobrat in nagnat delat!
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+4
4 0
ivan res grozni
11. 11. 2026 15.00
Saj jo že leta izgubijo, če odklonijo delo.
Odgovori
+1
1 0
Pajo_36
11. 11. 2026 15.01
Sej je že skoz tko. Kot da lahk zavod pa kako socialno koristiš do vekomaj. Spet traparije desnakov k nimajo pojma.
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0 0
iziizi
11. 11. 2026 15.02
hahah ce invalid z 360 eur penzije in invalidnim otrokom ne dobi socialne kdo jo potem potrebuje halllo vse socialne uzet in bodo vsi muslimani odšli iz slovenije
Odgovori
0 0
progresivnidaveknastanovanja
11. 11. 2026 14.58
ljudje z visokim plačami zavidajo revežem in jih še tu hočejo pol vzeti. Če mislijo da je tako lepo biti reven lahko takoj zamenjajo pozicijo. Prav za prav bi tisti ki so že desetletja pri koritu v JU morali dobiti prepoved zaposlitve v JU in delovna mesta odstopiti naslednji generaciji in tako se celotna struktura dvigne, tisti ki so bili na vrhu JU in brez enega delovnega dne v gospodarstvu pa gredo na dno lestvice in tako lepo v krogu. Najbolj pošteno. Kako boš odločal nekaj za druge ljudi v življenju pa nikoli delal v gospodarstvu, niti na osnovni funkciji kaj šele na vodilni?
Odgovori
+3
4 1
Pajo_36
11. 11. 2026 14.55
Sem imel vije vaje zaradi doma za ostarele in ZUJFom babice. Hvala Janša. PROTI !
Odgovori
-2
4 6
Kakosmodanes
11. 11. 2026 14.55
Zelo dobro se vidi, da bo zakon padel na referendumu, ker je vlada absolutno nesposobna in zato ji predlagam, da prej odstopi.
Odgovori
+0
5 5
biggbrader
11. 11. 2026 14.54
Bo pa Alenka rešila Zujf, saj ima 2,5 Mio € na kupu !
Odgovori
+3
7 4
VWFREAK
11. 11. 2026 14.55
a imaš dokaz
Odgovori
-2
2 4
Ronja razbojniška h?i
11. 11. 2026 14.58
Bigbrader je Bot iz SDS Kleti. Nima dokazov. Samo smeti tule, klanfa, da zavaja narod.
Odgovori
-3
0 3
ivan res grozni
11. 11. 2026 15.01
Verjamete tudi, da sloni letijo. Denar je v orožju; vprašajte Janšo.
Odgovori
0 0
Dolenjc5
11. 11. 2026 14.52
Naj se sindikati sekirajo za tisto za kar so namenjeni. Laži katwte jih je naučil Golob pa naj pozabijo.
Odgovori
+4
7 3
majsterinegasrat
11. 11. 2026 14.52
Prisesanci na proračun bodo pač jokali in stokali. To je kot droga, kdor enkrat sesa državo, ta je pečen za vse življenje. Samo še še še.
Odgovori
+3
7 4
VWFREAK
11. 11. 2026 14.56
torej žensak gre na porodniško in je zate prisesanec. Otročki dodatek dobiva večinoma folk na minimalcu. ja res dobro razmišljaš, teslo
Odgovori
+1
3 2
majsterinegasrat
11. 11. 2026 15.01
VWFREAK: Porodniška ni socialni transfer, ki bi se financiral iz proračuna, ampak pravica iz socialnega zavarovanja, podobno kot pokojnina ali nadomestilo za brezposelnost. ... Pa nauči se dostojno komunicirat.
Odgovori
0 0
ivan res grozni
11. 11. 2026 15.02
Mislite, prisesanci na državne jasli kot so Janša in drugi nekoč fanatični komunisti, danes vodje SDS?
Odgovori
0 0
Anion6anion
11. 11. 2026 14.52
Doslej je veljalo, da ima oblast v rokah ljudstvo. Ne vem če to še velja!
Odgovori
+1
2 1
biggbrader
11. 11. 2026 14.55
Ne pozabi na Niko in na Sindikate !
Odgovori
+2
2 0
tali?ni tom
11. 11. 2026 14.46
privatnikom pa popust za gume in gorivo!ja,bravo osebki eni!
Odgovori
+5
7 2
biggbrader
11. 11. 2026 14.56
Ali bi rad da se na slick gumah vozimo ?
Odgovori
+1
1 0
VWFREAK
11. 11. 2026 14.56
Kupi si jih, mi jih moramo tudi sami
Odgovori
+2
2 0
zaba67
11. 11. 2026 14.45
zakaj članek podpira očitne laži?!
Odgovori
+4
8 4
Model 007
11. 11. 2026 14.44
Bravo - kje ste bili pa slabo leto nazaj, ko je leva vlada spremenila zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter naložila delavnemu narodu DALJŠE DELOVNO AKTIVNOST - DEJSTVO JE, DA MORAŠ IMETI OBA POGOJA IZPOLNJENA ZA 100% POKONINO - STAROST IN DELAVNO DOBO. Zakaj ste bili tiho? NAJVEČ STE OŠKODOVALI REVEŽE "DELAVCE" Če nekdo začne delati pri 20 - bo imel pri 63 letih 43 let delavne dobe.....
Odgovori
+12
12 0
bandit1
11. 11. 2026 14.48
Model taki so že v penziji in nekateri v vladi in vlečejo 40%penzije in državno plačo. Takih ki bi začeli sedaj delati z 20 letom je malo.
Odgovori
+0
3 3
tali?ni tom
11. 11. 2026 14.49
@model,z tisto foro je lukec na finto vrgel folk do amena!po moje bi morali spelat zakonodajni referendum da se odpravi ta anomalija pri upokojevanju! 40 let je nuja,koliko si star je nateg avtokratov in nesposobnih politikov!
Odgovori
+3
3 0
Pajo_36
11. 11. 2026 14.54
Pa kaj je s tabo? Cigler je imel 2021 na mizi v EU reformo 42/63 ! Mesec je moral predlagati vsaj 40/62. Dokler ne bomo uvedli sistem kot Avstrija, ne bo drugače. In če bomo še dajali odpustke s.p.-jem na polovico, mislim pa od kje folk misli, da pride denar? Pa še 100% penzije plus plače mislijo uvedit, da bo JJ dobil okoli 1700 evrov dodatnioh an mesec, pa Jankopvić, Kacin ! Rop države najprej v 90ih, pa pejmo naprej ane.
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+1
3 2
ROMELS
11. 11. 2026 14.43
Zahvalite se Golobovi vladi. Bolje ZUJF kot EU trojka.
Odgovori
+7
13 6
bandit1
11. 11. 2026 14.49
Kdo je 2012 klical trojko skin head al golob?
Odgovori
+2
5 3
Ronja razbojniška h?i
11. 11. 2026 14.56
Romels je TOP 3 Bot iz SDS Kleti, zato ga ne smemo jemati resno. Si pa zasluži feedback: Romels, zakaj so vedno drugi krivi (Drnovšek, Golob itd.), vaš Ljubljeni Vodja pa NIKOLI. On je kot Bog. Brez madeža. Pa že 36 let sedi v parlamentu. Vodil je 4. vlade. Vsakič katastrofalno. Med drugim ZUJF.
Odgovori
0 0
Dr Dre
11. 11. 2026 14.42
Takrat je Janša vzel upokojencem 25%🤣🤣.. To lahko ponovi..
Odgovori
+0
8 8
ptičar
11. 11. 2026 14.51
Prej rop ane
Odgovori
+2
2 0
Smuuki
11. 11. 2026 14.42
Sindikalisti bi morali biti prvi ki bi enkrat pokazali kako se vodi podjetja ki uresničijo njihove zahteve, preživijo in državi plačajo davek od dobička. Zakaj pri nas teh levičarskih firm še nimamo?
Odgovori
+7
10 3
BBcc
11. 11. 2026 14.41
Janša to obvlada vzeti navadnim in dati eliti.
Odgovori
-2
9 11
biggbrader
11. 11. 2026 14.45
No, sedaj pa konkretno navedi, komu je dal Golob v "plačni" reformi, ki to ni bila ? Nagradil je Župane (Jankovića s +72%),
Odgovori
+6
8 2
biggbrader
11. 11. 2026 14.47
naprej,....nagradil je vse šefe javnih - državnih uprav, sodnijo in si s tem podkupovanjem povečal bazo volivcev. Za to je šlo in bo šlo 2 milijardi, s tem da delovna raja od te reforme nima nič in po novem še težje pride do kreditov.
Odgovori
+3
5 2
BBcc
11. 11. 2026 14.52
Vsem božičnico. Janša bo dal samo eliti enormno.
Odgovori
+0
2 2
biggbrader
11. 11. 2026 14.54
Golob je s procentualnim dvigom penzij povzročil še večjo diferenco med najvišjo in najnižjo penzijo, kar kaže da je prav on tisti, ki vzgaja kapitaliste. Tudi med penzionisti. Eni 4 jurje, raja pa 750 €. Sramota. Kje ste bili Sindikalni kravatarji ?!
Odgovori
+1
2 1
iziizi
11. 11. 2026 15.01
tako kot robi gotovo ne ko je invalidom dvigno penzijo iz 289 eur na 360 eur
Odgovori
0 0
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