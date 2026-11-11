Se nam obeta novi ZUJF? Sindikati opozarjajo na reze v socialne transferje

Vlada v predlogu proračuna za prihodnje leto predvideva "zelo zaskrbljujoča krčenja", je opozorila generalna sekretarka Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Martina Vuk. Sredstva, namenjena družinam in posameznikom za otroške dodatke, porodniška nadomestila, štipendije in podobno, namreč znižuje za 15 odstotkov, reže pa tudi sredstva, namenjena za plače v javnem sektorju, četudi zakon, ki ureja plače javnih uslužbencev za leto 2027, poleg rednih napredovanj določa dva dviga plač, je dejala. Kot je še izpostavila, se bo jemalo ravno tistim, ki sredstva najbolj potrebujejo in "za katere se govori, da so ciljna skupina, ki ji je treba ustrezno omogočiti čim višjo kakovost življenja".

Predstavniki sindikalnih central FOTO: Bobo

Predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek je dodal, da predlog proračuna vključuje tudi zmanjšanje sredstev za delovanje javnih zavodov, skrbi pa ga še predvidena odprodaja stvarnega državnega premoženja v obsegu 303 milijone evrov, "kar je nekajkrat, da ne rečem nekaj desetkrat več kot to, kar se je dogajalo v preteklih proračunih". Poleg tega je vlada po njegovih besedah zgolj minimalno upoštevala zakonsko obveznost uskladitve davčnih olajšav in mej dohodninskih razredov, "kljub temu da lahko ves čas poslušamo, kako bi si želeli razbremenitev dela". V tej luči je spomnil na sindikalni predlog, po katerem bi se ta uskladitev povišala za 10 odstotkov, kar bi pomenilo višje neto plače, in pristojne pozval, da ga z dopolnilom vključijo v predlog proračuna, s tem pa pokažejo, "da mislijo resno". Predlagani proračun za leto 2027 predvideva javnofinančni primanjkljaj v višini 2,9 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), a fiskalni svet ocenjuje, da bi bil lahko podcenjen, je medtem opozoril izvršni sekretar pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije Matija Drmota. Kot je navedel, pa pri tem še ni vključen učinek interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki ga sicer 6. decembra čaka referendum. Fiskalni svet je izračunal, da bi proračun obremenil za 1,2 milijarde evrov, je posvaril. "Vse skupaj gre zelo jasno v smeri, da morajo zagoreti prav vsi rdeči alarmi. Dejstvo je, da vse ostale tam, kjer hodita politika in kapital z roko v roki, čakajo samo še večje razslojevanje, večja revščina, neenakost," je nadaljeval predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije Damjan Volf.