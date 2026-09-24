'Pričakovati je, da bo levi politični pol nasprotoval obisku'

Ali se nam kmalu obeta obisk Donalda Trumpa in prve dame slovenskega rodu Melanie Trump? Prav to je za konservativno ameriško televizijo Newsmax napovedal premier Janez Janša, potem ko sta se voditelja v torek srečala na tradicionalnem sprejemu ameriškega predsednika ob robu Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku. Se nam torej obeta obisk predsedniškega para – tokrat s Trumpom v vlogi ameriškega predsednika? Kaj bi takšno povezovanje pomenilo za odnose med Slovenijo in ZDA? In kako se prva dama v najnovejšem intervjuju spominja svojega otroštva v Sloveniji?

Petdnevni obisk predsednika vlade Janeza Janše v ZDA, številne protokolarne in politične obveznosti, vmes pa tudi intervju za konservativno ameriško televizijo Newsmax. "Včeraj sem povabil tudi vašega predsednika med najinim pogovorom, naj pride. In obljubil mi je, da bo obiskal Slovenijo. /../ Srečal sem se z njim prejšnjo noč in imeli smo kratek pogovor. In seveda pozna Slovenijo, ker je prva dama iz Slovenije. Imamo posebne odnose," je dejal Janša. Trump je Slovenijo sicer že obiskal – leta 2002 s takrat še zaročenko Melanio, ko sta njena starša Amalija in Viktor Knavs praznovala 35. obletnico poroke. Svojega otroštva, ki sta ji ga omogočila v takratni Jugoslaviji, se je Melania spomnila tudi v najnovejšem pogovoru za Fox News. "Odraščala sem v komunizmu, a pravzaprav nisem ničesar pogrešala. Menim, da sem imela zelo lepo otroštvo, starši so nam omogočili lepo življenje," je povedala prva dama ZDA. In ob tem dodala: "Obstajajo določene stvari, ki se jih moraš zavedati, in paziti moraš na to, kaj počneš – ni tako svobodno kot tukaj v Združenih državah. Danes so časi drugačni, a v času mojega odraščanja ni bilo tako."

Slovenijo sta med svojim mandatom doslej obiskala dva ameriška predsednika. Prvi je bil leta 1999 Bill Clinton. Njegov obisk je trajal manj kot 20 ur, a Slovenija je nanj očitno naredila vtis. "Res sem užival v obisku. Želel bi si ostati dlje," je takrat dejal za našo televizijo. Na vprašanje, ali se bo še vrnil pa odgovoril pritdrilno. "Pripravljam si že spisek stvari, ki bi jih rad počel, ko se vrnem." Skoraj 10 let kasneje je Slovenijo že drugič obiskal tudi takratni ameriški predsednik George W. Bush. "Slovenija je velik košček nebes. V čast mi je, da sem znova v vaši čudoviti državi. Nekega dne se bom vrnil kot turist," je dejal junija 2008. Še bolj pa je odmeval njegov prvi obisk leta 2001. Slovenija je takrat gostila prvo osebno srečanje Busha z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, oči svetovne javnosti pa so bile uprte v Brdo pri Kranju.

Četrt stoletja pozneje se Sloveniji torej morda obeta nov obisk ameriškega predsednika. A le, če bo Trump obljubo, ki jo je dal Janši, tudi držal.

V oddaji 24UR ZVEČER so ob tem gostili Klemna Grošlja in Bogomila Ferfilo – oba dobra poznavalca ameriške politike in mednarodnih odnosov.