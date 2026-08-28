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Slovenija

Se nam obetajo višja povračila stroškov za prehrano in prevoz?

Ljubljana , 28. 08. 2026 19.14 pred 53 minutami 2 min branja 13

Avtor:
Danica Jovanović
Prehranjevanje

K uskladitvi davčnih olajšav in neobdavčenih zneskov povračil stroškov vlado pozivajo sindikati, ki opozarjajo, da se povračila za malico in prevoz niso zvišala že od leta 2022, življenjski stroški pa so v tem času močno narasli. In koliko več bi lahko prejeli zaposleni, če bi vlada njihovim predlogom prisluhnila?

Povračila za malico in prevoz se niso zvišala že od leta 2022, opozarjajo sindikati, ki vlado zato pozivajo k uskladitvi povračil. Jakob Počivavšek: "Da se za 20 % uskladi najvišje možno povračilo stroškov za prehrano in za dnevnice, preostali prejemki pa da se uskladijo za 15 %." Generalna sekretarka Martina Vuk opozarja: "Hrana, gostinska ponudba, to, da lahko greš na malico, da lahko ješ v službi, se je bistveno bolj podražilo, kot je bila splošna inflacija."

Pakiranje hrane v restavraciji
Pakiranje hrane v restavraciji
FOTO: Shutterstock

Cena hrane je sicer v zadnjih štirih letih narasla za 18,7 odstotka, kažejo podatki statističnega urada. Poleg uskladitve povračil pa sindikati pozivajo še k desetodstotni uskladitvi mej davčnih razredov in davčnih olajšav: "Kar pomeni, da bi splošna davčna olajšava znašala okrog 6107 evrov, danes znaša 5552 evrov." Vukova dodaja: "To bi pomenilo, da se za nekoliko več kot 500 evrov splošna olajšava poviša, kar pomeni, da bi dejansko zrasle vse plače."

Počivavšek ponazori: "To bi na posameznika, ki ima povprečno plačo, zneslo 240 evrov na leto, pri tistem z minimalno plačo bi zneslo več, če se ne motim, 420 evrov, ker tam velja še posebna davčna olajšava."

Na finančnem ministrstvu predlog sindikalnih central še preučujejo, zato informacij o naslednjih korakih zaenkrat nimajo. Bo pa predlagana vsebina, pravijo, vsekakor predmet posvetovanja s socialnimi partnerji.

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KOMENTARJI13

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MatPaat
28. 08. 2026 20.09
E bogi, treba hodit med šihtom ven jest in je premalo. Za hamburger, burek ali sendvič še je vedno dovolj!
Odgovori
-1
1 2
Dinho8O
28. 08. 2026 20.04
Naj raje poskrbijo za tiste ki imajo urejeno prehrano v sluzbi in niti priblizno ni vredna 8€.
Odgovori
+2
3 1
MESE?AR
28. 08. 2026 19.58
Kilometrina je vedno bila 30% cene super 95. Na kaj čakajo ?
Odgovori
-4
2 6
..................
28. 08. 2026 20.05
kilometrina je vedno bila 15% 95 oktanskega bencina nikoli 30%... sedaj so določeni z kolektivno pogodbo ali če ne obstaja kolektivna pogodba potem maksimalni ne obdavčeni zneski in sicer kilometrina 0.21€ in malica 7.96€...
Odgovori
+3
4 1
MatPaat
28. 08. 2026 20.12
Kaj jokate, 25c bi blo dovolj za kilometer pa 10€ za malco. Jaz ne porabim niti teh 7,96 za malco niti ne zafuram 21centov na kilometer. Eni bi jedli kot lordi na račun firme kjer delate za bencin pa bi imeli še tisto kaj se v prostem cajtu furate okoli.
Odgovori
+0
1 1
lakala28
28. 08. 2026 20.15
Blagor vam, ki dobite 15%. V JU je že od 2018 10%. bolnik je z zujfom dodelil 8, pred tem pa je bilo 15, ja.
Odgovori
0 0
tina se je kur bala
28. 08. 2026 19.56
Iz lastnih izkusenj vem, da sindikati scitijo lenuhe, brezdelneze in laznivce. Ze davno sem odsel ven...
Odgovori
+7
9 2
St. Gallen
28. 08. 2026 20.05
To jaz se iz casa Yu govorim
Odgovori
+5
6 1
karantena2020
28. 08. 2026 19.52
To je začaran krog. Dvig povračila malice bo povzročil dvig cen pri gostincih.
Odgovori
+2
3 1
peT99
28. 08. 2026 19.46
Stroški prevoza na delo niso zakonso določeni - izjema je pač javna uprava. V zasebnem sektorju bodo delodajalci preprosto ukinili potne stroške. Malico pa lahko delodajalec zagotovi na druge načine. Kar hočem povedati je to - da se sindikati spet borijo predvsem in samo za zaposlene v javni in državni upravi.
Odgovori
+6
9 3
peT99
28. 08. 2026 19.47
Slovenija je tako edinstvena pri povračilu potnih stroškov
Odgovori
+10
10 0
..................
28. 08. 2026 20.07
zdr-1 130. člen določa obveznosti delodajalca 9 povračilu stroškov vezanih na delo in sicer prevoz in malico... ne nakladaj nekaj bv če prvo ne preveriš...
Odgovori
+0
1 1
Hrast1234
28. 08. 2026 20.08
Hvala bogu!
Odgovori
+0
1 1
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