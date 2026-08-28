Se nam obetajo višja povračila stroškov za prehrano in prevoz?

Povračila za malico in prevoz se niso zvišala že od leta 2022, opozarjajo sindikati, ki vlado zato pozivajo k uskladitvi povračil. Jakob Počivavšek: "Da se za 20 % uskladi najvišje možno povračilo stroškov za prehrano in za dnevnice, preostali prejemki pa da se uskladijo za 15 %." Generalna sekretarka Martina Vuk opozarja: "Hrana, gostinska ponudba, to, da lahko greš na malico, da lahko ješ v službi, se je bistveno bolj podražilo, kot je bila splošna inflacija."

Cena hrane je sicer v zadnjih štirih letih narasla za 18,7 odstotka, kažejo podatki statističnega urada. Poleg uskladitve povračil pa sindikati pozivajo še k desetodstotni uskladitvi mej davčnih razredov in davčnih olajšav: "Kar pomeni, da bi splošna davčna olajšava znašala okrog 6107 evrov, danes znaša 5552 evrov." Vukova dodaja: "To bi pomenilo, da se za nekoliko več kot 500 evrov splošna olajšava poviša, kar pomeni, da bi dejansko zrasle vse plače."

Počivavšek ponazori: "To bi na posameznika, ki ima povprečno plačo, zneslo 240 evrov na leto, pri tistem z minimalno plačo bi zneslo več, če se ne motim, 420 evrov, ker tam velja še posebna davčna olajšava."

Na finančnem ministrstvu predlog sindikalnih central še preučujejo, zato informacij o naslednjih korakih zaenkrat nimajo. Bo pa predlagana vsebina, pravijo, vsekakor predmet posvetovanja s socialnimi partnerji.