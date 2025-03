Odjemalci prepuščeni trgu: se nam splača menjati ponudnika?

Padec regulacije je sicer večina dobaviteljev, ki so cene objavili (vsi jih namreč niso), pospremila s precej podobnimi ceniki, ni pa nujno, da bo tako ostalo. Odjemalci bodo lahko trgovca tudi zamenjali, a je smiselno, da ostanejo pazljivi, svari strokovnjak za energetiko Matjaž Valenčič . "Dostikrat se tudi zgodi, da ugoden paket traja tri, štiri mesece, potem pa se spet podraži, mi pa sploh ne opazimo in še vedno mislimo, da imamo ugoden paket, samo potem čez par mesecev vidimo, da ni več ugoden," je pojasnil.

Minister Bojan Kumer je sicer napovedal, da je zmede s položnicami konec, previden pa po drugi strani ostaja šef gospodarskega resorja. "Računamo na zniževanje, postopno zniževanje cen, ne samo na veleprodajnih trgih, temveč tudi, da se te cene prelijejo na maloprodajne trge oziroma na končne račune za vsa gospodinjstva," je Kumer dejal 14. februarja.

"Iskreno bom zdaj povedal, ne upam ... Pri tej stvari pa ne upam nič napovedati, ker tukaj pa velja ena velika zmešnjava," pa je na drugi strani dejal gospodarski minister Matjaž Han.

Opozicija medtem glede zmešnjave z omrežninami še vedno s prstom kaže na vladajoče. "Ta vlada se gre piši, briši tablo, torej z nečim vznemiri ljudi, potem pa, ko vidi, da se ljudje uprejo nečemu, to hitro odpravi, recimo omrežnine," je v oddaji 24UR ZVEČER povedal vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj.

"Višja omrežnina ne bi mogla nastati, če vlada ne bi sodelovala in če ministrstvo za energetiko ne bi sodelovalo skupaj z Agencijo za energijo," trdi tudi Jernej Vrtovec, poslanec NSi.

Kot so še prepričani strokovnjaki, pa se bo elektrika v prihodnosti postopoma dražila. Odjemalci pa, da postajamo vse bolj odvisni od velikih trgovcev. V času regulacije so denimo dobavitelji pri nas držali visoke cene in na ta račun prejeli približno 260 milijonov subvencij države.