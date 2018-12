Še ne veste, kje bi nazdravili letu 2019? Vodič po silvestrovanjih

Številni bodo novo leto 2019 pričakali na množičnih silvestrovanjih na prostem, ki jih pripravljajo v večjih mestih po državi. Ponekod bo nebo razsvetlil ognjemet. Tudi vreme jim bo naklonjeno, ker bo po napovedih povečini suho.

V Ljubljani bodo že tradicionalno silvestrovali na štirih trgih. Na Kongresnem trgu, kjer bo program namenjen najširšemu krogu obiskovalcev, bodo nastopili Anabel, Nika Zorjan in Victory. Na Mestnem trgu, kjer se bodo zbrali ljubitelji popevk, pa bodo nastopili Maraaya & Jazzilaz in Klara Jazbec.

Na Trgu francoske revolucije bodo na svoj račun prišli ljubitelji alternativne rock glasbe, ki jih bodo zabavali Super Action Heroes, Red Five Point Starin Elvis Jackson. Na Pogačarjevem trgu, kjer bodo poskrbeli za ljubitelje slovenskih izvajalcev popularne in narodno-zabavne glasbe, pa bodo na odru Gala Kvintetin France in Krila.

Polnočni ognjemet z Ljubljanskega gradu bodo pripravili z raketami iz biorazgradljivih materialov. Te bodo v zeleni barvi, ki je barva Ljubljane, in v srebrni, zlati in modri, ki so barve silvestrskega večera. Če bo megla, povečana oblačnost ali močan veter, bo ognjemet zvočni z nizko letečimi raketami, napovedujejo v Turizmu Ljubljana.

Silvestrsko vzdušje bo tudi pri brezdomcih v Ljubljani. Silvestrovanja z njimi, ki ga prireja Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, se bodo udeležili tudi predsednik republike Borut Pahor, ljubljanski župan Zoran Janković in ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore.

V Mariboru , kjer ima javno silvestrovanje najdaljšo tradicijo v Sloveniji, bosta nastopila Nuša Derenda in Pop Design.

Prešerni december in silvestrovanje na prostem v Kranju je lani obiskalo okoli 16.000 ljudi. Letos bodo za zabavo poskrbeli Marko Vozeljin Mojstri. Koncert na Glavnem trgu se bo začel ob 22. uri.

V Kopru boste v novo leto lahko vstopili ob zvokih skupine Kingstonna Carpacciovem trgu. Začetek bo ob 21. uri. V Piranu bo na oder stopil Slavko Ivančič.

V Celju bodo že opoldne silvestrovali najmlajši, pravljična gostja bo Romana Kranjčan. Ob 22. uri pa bo na Krekovem trgu silvestrovanje na prostem s skupino Rock'n'band.

Vrhunec decembrskega dogajanja v Novem mestu prinaša veliko silvestrovanje ob 21. uri na Glavnem trgu, na katerem bodo nastopiliGašper Rifeljs spremljevalno skupino in vedno zabavni MI2.

Na Titovem trgu v Velenju se bo ob 18. uri začelo otroško silvestrovanje, ob 22. uri pa bodo za zabavo poskrbeli Mambo Kings.

V Novi Gorici boste lahko od 22. ure v šotoru pred mestno hišo silvestrovali s skupino Čukiin DJ Mitch-em.

Na Mestnem trgu na Ptuju bo ob 11. uri najprej otroško silvestrovanje v družbi Janaiz Super kril in Alenke Kolman. Ob 22. uri bo sledilo silvestrovanje na prostem s Karneval Bandom inBomb Shell.

Na Trgu svobode v Slovenj Gradcu bo silvestrovanje na prostem s skupino Coverlover. Začelo se bo ob 22. uri.