Še nekaj dni bo zmerno toplo, nato verjetno prihaja vročinski val

Po juniju, ki je bil prvi ali drugi najtoplejši v zadnjih 50 letih, smo v prvi polovici julija beležili bolj zmerne temperature. Zlasti v zadnjem tednu je bilo sorazmerno sveže, saj je bila temperatura v notranjosti povprečno stopinjo ali dve nižja od dolgoletnega povprečja.

Kot so pojasnili na Agenciji RS za okolje (Arso), so nad našimi kraji v zgornjem delu ozračja pihali dokaj močni vetrovi, obenem je bil v višinah zrak hladen, pri tleh pa vlažen in še dovolj topel, da so bile nevihte v posameznih dneh pogoste. Zaradi precejšnje nestabilnosti ozračja in okrepljenih višinskih vetrov so nastajale tudi močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra in točo. Ponekod so divjala huda neurja, ki so povzročila veliko gmotne škode.Po drugi strani so bile padavine večinoma dobrodošle, ker so bile v drugi polovici junija marsikje že sušne razmere.