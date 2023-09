Teden dni do dobrodelne nogometne tekme: kje bodo bivali nogometaši?

Za prevoz slavnih nogometašev pa bo skrbela Toyota, prav tako brezplačno.

"Bodisi med letališčem in hotelom, hotelom in stadionom in še kaj po Sloveniji. Na voljo so vozila, na voljo so vozniki in verjamem, da se bodo vsi zvezdniki počutili odlično," je pojasnil Gregor Mauko, direktor Toyote Slovenija. Nogometašem in njihovim ekipam bo od prihodnjega četrtka do nedelje na voljo od deset do 15 njihovih avtomobilov.

"Eden izmed nogometnih legend je nekoč omenil, da kadar se srečajo ljudje in podjetja s pozitivno energijo, odlično vizijo, s športom, nogometom ali kakršnim koli drugim športom, vedno nastane čudež. In verjamem, da se bo ta čudež zgodil drugi petek v Ljubljani," je dejal.

Sicer pa so vsi, tako hotel kot tudi prodajalec avtomobilov, za žrtve poplav donirali denarna sredstva, udeležili pa se bodo tudi tekme.