Še nekaj dni turobne novembrske sivine, nato bo zadišalo po zimi

Tudi pri nas mraza v tem tednu še ne pričakujemo. Tako kot že nekaj časa, se bo namreč tudi v prihodnjih dneh nad Sredozemljem zadrževal ciklon, na obrobju katerega bo k nam dotekal razmeroma topel in vlažen zrak, zato bo ob manjših krajevnih padavinah snežilo le v visokogorju. Več sonca lahko pričakujemo v petek in soboto, ko se bo k nam razširilo območje visokega zračnega tlaka.

Kakšna je podrobnejša vremenska napoved za ta teden?

Danes bo na Primorskem sončno s šibko burjo. Tudi marsikje drugje se bo po sivem začetku dneva pokazalo sonce, a izboljšanje vremena bo le kratkotrajno, saj se bo že proti večeru oblačnost ponovno zgostila in na jugovzhodu bo lahko spet padla kakšna kaplja dežja. Najtopleje bo ob morju, kjer se bo ogrelo do 18 stopinj Celzija. Na Goriškem in v Vipavski dolini bo okoli 16 stopinj Celzija. Po nižinah osrednje in vzhodne Slovenije bo okoli 10, na Gorenjskem in Koroškem pa od 7 do 9 stopinj Celzija.