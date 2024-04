Še nekaj hladnih dni, za praznike pa prihaja občutno toplejše vreme

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) bo danes popoldne spremenljivo do pretežno oblačno. Nastajale bodo krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Ponekod bo pihal severovzhodnik, na Primorskem povečini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 17 C.

Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa zmerno do pretežno oblačno. Popoldne lahko predvsem na zahodu nastane kakšna ploha. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo v severozahodni in severni Sloveniji od -3 do -1, drugod povečini od 0 do 2, ob morju pa okoli 5, najvišje dnevne od 9 do 12, na Primorskem do 16 C.

V ponedeljek bo sprva precej jasno, zjutraj bo marsikje možna slana. Čez dan se bo oblačnost povečala. Zvečer bo na zahodu že začelo rahlo deževati. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja.

V torek bo oblačno in deževno. Še bo vetrovno.