Še nikoli tako zadovoljni in nezaupljivi hkrati

Še nikoli nismo bili tako zadovoljni s svojim življenjem, a imamo težave z zaupanjem. Nadpovprečno optimistični v primerjavi z ostalimi evropskimi državljani smo le kar se tiče zadovoljstva, naš pogled v prihodnost je - kot kažejo vsi drugi rezultati Eurobarometra - precej pesimističen. Naj gre za Slovenijo ali EU, daje nas nezaupanje.

"Mislim, da so neke stvari konkretne v institucijah, to zaupanje je bilo v zadnjih letih načeto. Medtem ko stvari glede same Evropske unije, glede koristi, gospodarskih koristi, družbene koristi, so še vedno očitne za anketirane," meni Peter Žerjavič, dopisnik iz Bruslja za POP TV in Delo.Smo podporniki EU, a je kritik veliko več, dodaja. Te po eni strani letijo na posamezne politike, po drugi na vodstvo. Če 61 odstotkov Slovencev meni, da dogodki v EU gredo v napačno smer, podobno mnenje prevladuje doma.

65 odstotkov Slovencev je prepričanih, da se zadeve v državi ne razvijajo v pravo smer, nasprotno meni četrtina od 1004-ih vprašanih. Desetina Slovencev je neopredeljenih. Izstopamo tudi pri določanju najpomembnejšega izziva - za državo je to z 41 odstotki zdravstvo, s skoraj pol manj navedbami pa inflacija z naraščajočimi življenjskimi stroški.

Največji izziv za EU pa po mnenju Slovencev ostaja vojna v Ukrajini. Slovenija je med državami, ki najmanj podpirajo pomoč Ukrajini v orožju. Drugi največji izziv za EU pa je po mnenju Slovencev - priseljevanje, ki že od velike begunske krize leta 2015 in 2016 predstavlja kompleksno težavo.

"Očitno Evropska unija še ni našla neke prepričljive rešitve. Vidimo tudi, schengenski prostor zaradi vseh težav z migracijami ne deluje več kot bi moral," pravi Žerjavič. Izstopamo pa tudi v zadnji raziskavi Nata, poudarja, saj je podpora največjemu obrambnemu zavezništvu na svetu v Sloveniji najnižja med vsemi državami članicami.