Še niste oddali vloge? S testnim izračunom ugotovite, kaj je za vas boljše

Rok za oddajo vloge za vzdrževane družinske člane je 6. februar. Če boste vlogo oddali prek eDavkov, lahko to storite do 20. februarja, saj bo elektronski portal ostal odprt v času vnosa podatkov iz papirnatih vlog, pojasnjujejo na Fursu in dodajajo, da je na mobilni aplikaciji eDavki in na spletnem portalu eDavki na voljo tudi že predizpolnjeni obrazec z lanskimi podatki. S tem je oddaja vloge enostavnejša, hkrati pa je večja verjetnost, da boste vlogo oddali pravilno, saj so v elektronskem obrazcu že vgrajene določene kontrole, ki preprečijo vnos napačnih podatkov.

Pri optimiziranju davčne obveznosti z vidika uveljavljanja posebne olajšave za vzdrževane družinske člane si lahko zavezanci pomagajo s programom za testni izračun dohodnine, ki je objavljen na portalu eDavki, še dodajajo na Fursu.