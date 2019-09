Tujci, povezani z obveščevalnimi službami, pri nas perejo denar?

Od preiskovalnih novinarjev smo namreč pridobili poročilo, ki kaže na nekatere zaskrbljujoče prakse delovanja tujih državljanov, ki pri nas ustanavljajo podjetja. S tem se – kot kažejo ugotovitve – namreč pretaka tudi denar tujih obveščevalnih služb. Zakaj gre in zakaj je to nevarno za Slovenijo?

Ko v Ukrajini slišijo priimek Azarov, vedo, da gre za vplivno družino nekdanjega premierja Mikolja, sina Olekseja, nekdanjega poslanca, mater Ljudmilo. Vedo, da Olekseja že od leta 2014 išče ukrajinska policija ter da ima težave z organi pregona zaradi podkupovanja tudi oče.

Prav Oleksej pa je od leta 2007 poslovnež tudi v Sloveniji. Pravzaprav je štiri podjetja ustanovilo več oseb, povezanih z družino. Kar tri so nastala februarja 2007, eno 2008.

Tu so imena, povezana s temi podjetji, s skupnim imenovalcem: v zgodbah o ustanovitvi se redno pojavlja ime Jankoa Arah, poslovni svetovalec, ki je po ugotovitvah raziskovalcev posojal tudi domač naslov; notar Mirto Košak, ki je opravljal overbe; ter NLB, kjer je bil vplačan ustanovni kapital. Večkrat je pri odobritvi dokumentov sodelovalo tudi slovensko veleposlaništvo v Kijevu, nepravilnosti pa so številne – od napačnih podatkov do napačnih potrdil, lažnih izjav in tako naprej. Vsaj eno podjetje obstaja še danes.

In zakaj so ukrajinski vplivneži potrebovali v Sloveniji ustanovljena podjetja? Prvo možnost navajata avtorja: vseevropska shema pranja denarja. Druga možnost pa je financiranje legalnih ali ilegalnih oziroma obveščevalnih aktivnosti.